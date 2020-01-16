В Единый квалификационный справочник должностей служащих внесены изменения по двум должностям

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый квалификационный справочник должностей служащих пополнился характеристиками двух должностей. Соответствующее постановление Министерства труда и социальной защиты от 21 ноября 2019 года №57 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, в выпуске 1 Единого квалификационного справочника должностей служащих "Должности служащих для всех видов деятельности" (утвержден постановлением Минтруда от 30 декабря 1999 года №159) в раздел I. "Руководители" включена квалификационная характеристика должности "Корпоративный секретарь акционерного общества", которая соответственно исключается из раздела II. "Специалисты".

В обязанности такого руководителя входит координация взаимодействия между органами управления акционерного общества и комитетами при совете директоров (наблюдательном совете); организация подготовки и проведения общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, мероприятий, связанных с данными встречами. Также корпоративный секретарь организует рассмотрение акционерным обществом обращений акционеров, осуществляет контроль за соблюдением процедуры раскрытия информации об акционерном обществе и взаимодействие с профессиональными участниками рынка ценных бумаг и госорганами по вопросам, касающимся регулирования корпоративных правоотношений и рынка ценных бумаг. Способствует обеспечению высокого уровня деловой активности, соблюдению этики в отношениях между акционерами, членами органов управления акционерного общества, морально-этических стандартов корпоративного поведения. Помимо должностных обязанностей в справочнике перечислены объем необходимых знаний и квалификационные требования, такие как высшее образование, соответствующее юридической или экономической деятельности, и стаж работы по соответствующему направлению деятельности не менее 5 лет, в том числе в должностях руководителей.

Раздел 2. "Специалисты" выпуска 28 Единого квалификационного справочника должностей служащих "Должности служащих, занятых в образовании" (утвержден постановлением Минтруда от 28 апреля 2001 года №53) дополнен квалификационной характеристикой новой должности - "Руководитель по военно-патриотическому воспитанию". Такой специалист планирует, организует и осуществляет воспитание обучающихся по военно-патриотическому направлению в учреждениях общего среднего образования, при этом обеспечивая реализацию идеологии белорусского государства в области обеспечения военной безопасности. Он также помогает военным комиссариатам в отборе юношей для поступления в учреждения образования госорганов, входящих в систему обеспечения нацбезопасности Беларуси, проводит необходимую организационно-педагогическую работу. В случае возложения обязанностей ведет воинский учет военнообязанных в своем учреждении. Также перечислены все документы, нормы и требования, которые должен знать руководитель по военно-патриотическому воспитанию. И он должен иметь высшее образование педагогической направленности (либо высшее образование и переподготовку по профилям "педагогика", "педагогика, профессиональное образование"), опыт военной службы в Вооруженных Силах или других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь либо обучение по программам подготовки младших командиров или подготовки офицеров запаса на военных факультетах (военных кафедрах).-0-