В ЕЭК призвали граждан урегулировать до 30 сентября статус ввезенных до пандемии автомобилей

2 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия призвала граждан стран Евразийского экономического союза урегулировать до 30 сентября вопрос, касающийся автомобилей, которые временно ввезены на территорию ЕАЭС до начала пандемии COVID-19. На это сегодня на брифинг обратила внимание официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"30 сентября заканчивается срок нахождения на территории Евразийского экономического союза автомобилей, временно ввезенных гражданами до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, - напомнила Ия Малкина. - Комиссия несколько раз продлевала сроки нахождения личных автомобилей без уплаты таможенных платежей - сначала до 30 сентября 2020 года, затем до 31 марта 2021 года и впоследствии до 30 сентября 2021 года".

"Обращаем внимание граждан, что в случае невывоза автомобилей и других транспортных средств до 30 сентября им необходимо будет оплатить в полном объеме таможенные пошлины и налоги", - подчеркнула представитель ЕЭК.-0-