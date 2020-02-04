В ЕЭК разъяснили новые правила провоза наличных средств через границу ЕАЭС

4 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В пресс-службе Евразийской экономической комиссии разъяснили начавшие действовать с сегодняшнего дня новые правила провоза наличных денег через границу Евразийского экономического союза, сообщает БЕЛТА.

"4 февраля вступили в силу новые правила провоза денег через таможенную границу Евразийского экономического союза. Теперь при единовременном провозе более $100 тыс. одним физическим лицом ему необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств. И предоставить их вместе с таможенной декларацией. Это следует из соответствующего решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 года №130", - пояснили в ЕЭК.

Данное решение было подготовлено в соответствии с требованиями Таможенного кодекса ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 "Курьеры наличных" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). "Рекомендация была разработана для обеспечения странами - участницами ФАТФ мер по выявлению и остановке (задержанию) физически перемещаемых через границу наличных денежных средств и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", - отметили в пресс-службе.

Представляемые документы должны подтверждать сведения о происхождении наличных денег и (или) денежных инструментов, заявленные в пассажирской таможенной декларации. "Это, например, могут быть документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита и др., документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследство, дарение и проч.)", - уточнили в ЕЭК.

"В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается", - подытожили в пресс-службе.-0-

В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу Физическое лицо при единовременном перемещении через таможенную границу союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, сумма которых превышает $100 тыс., должно не только декларировать эти средства, но и предоставлять документы, которые подтверждают их происхождение.