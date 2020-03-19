В ЕЭК создан совет по выработке оперативных мер в связи с распространением COVID-19

19 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Приказом председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича 19 марта создан временный координационный совет по мониторингу ситуации, связанной с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, и выработке мер оперативного реагирования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Совет создан в целях оказания содействия правительствам государств - членов Евразийского экономического союза в борьбе с коронавирусной инфекцией и выработки согласованных мер и рекомендаций по обеспечению защиты здоровья населения, нераспространения коронавирусной инфекции на территориях государств-членов, с учетом необходимости сохранения макроэкономической стабильности, поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия, взаимной торговли товарами, свободы передвижения рабочей силы на территориях государств-членов", - подчеркнули в ЕЭК.

Временному координационному совету поручено проводить в странах союза мониторинг мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, обеспечить размещение этой информации на официальном сайте ЕАЭС, определить механизмы взаимного обмена информацией, содействовать активизации работы и реализации решений Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения стран союза.

"Кроме того, по результатам мониторинга и обмена информацией совет будет разрабатывать предложения и рекомендации, представлять их председателю Коллегии ЕЭК и при необходимости - для рассмотрения на заседаниях коллегии и совета комиссии", - добавили в пресс-службе.

В состав временного координационного совета вошли члены Коллегии (министры) ЕЭК: по таможенному сотрудничеству Нурлан Акматов, по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Гегам Варданян, по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев, по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков, по техническому регулированию Виктор Назаренко и по торговле Андрей Слепнев.-0-