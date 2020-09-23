В ЕЭК уверены в эффективности совместных действий стран ЕАЭС в случае второй волны коронавируса

23 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии уверены в эффективности совместных действий стран Евразийского экономического союза в случае возникновения второй волны COVID-19. Об этом сегодня во время онлайн-брифинга заявила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о том, готовятся ли в ЕАЭС какие-либо меры на случай второй волны коронавирусной инфекции.

Ия Малкина напомнила, что Евразийским межправительственным советом утвержден комплексный план по предотвращению распространения коронавируса в ЕАЭС. "В план заложены в том числе совместные учения специалистов, проведение курсов по повышению квалификации медицинских работников и многие другие мероприятия, - сказала она. - Необходимо отметить, что в рамках комиссии механизм оперативного реагирования на распространение коронавируса уже отработан. Нет никакого сомнения, что в случае второй волны страны совместно с комиссией будут действовать так же слаженно и эффективно, как это произошло весной текущего года".-0-