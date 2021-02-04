В Европе не зарегистрировано ни одного факта передачи коронавируса от стоматолога пациенту

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 4 февраля 2021
Минск Сплошная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:36 Посещаемость стоматологов в первую волну коронавируса снизилась на 20-30% Общество
15:36 Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в 2020 году произвели импортозамещающей продукции на $338 млн Регионы
15:28 ГАИ в Гродно за несколько недель негласного контроля выявила 350 нарушений Регионы
15:27 "Белавиа" возобновляет полеты в Санкт-Петербург с 12 февраля, в Ростов-на-Дону - с 13 февраля Общество
15:18 Темп роста ВРП Гомельской области в 2021 году планируется на уровне 101,6% Регионы
15:09 Исаченко проведет 5 февраля личный прием граждан Общество
14:59 В январе мировые цены на продовольствие достигли почти семилетнего максимума - ФАО В мире
14:58 В Столбцовском районе столкнулись легковушка и грузовик - пострадали шесть человек Происшествия
14:56 Молодежь как активная часть общества определяет направление и перспективы развития страны - мнение Общество
14:48 Песков: задержания участников несанкционированных акций нельзя называть репрессиями В мире
14:47 Прокуратура, милиция и следователи Витебской области усилят борьбу с киберпреступлениями Регионы
14:38 В Брестской области ГАИ усилила контроль за водителями большегрузов Регионы
14:38 В Гродненской области на наиболее аварийных перекрестках продолжат создавать мини-кольца Регионы
14:34 Минэнерго: информация о поставках электроэнергии с БелАЭС в Литву не соответствует действительности Экономика
14:23 В НХМ открылась выставка к 125-летию выдающегося художника Михаила Филипповича Культура
14:21 В Могилевском районе задержана машина с 18 т лома черного металла Происшествия
14:14 Новых вариантов вируса SARS-CoV-2 в Беларуси не выявлено - Минздрав Общество
14:11 Стационарная сеть сейсмических наблюдений будет работать в районе БелАЭС Общество
14:06 Витебский "Доломит" в 2020 году увеличил экспорт продукции почти в 1,5 раза Экономика
14:04 Больницы Гродненской области постепенно возвращаются к обычному режиму работы Регионы
14:01 ДТП в Гродненской области в 2020 году чаще всего происходили по понедельникам, средам и пятницам Регионы
13:59 В Абудже обсудили поставки аварийно-спасательной техники из Беларуси Общество
13:56 Последствия пандемии для борьбы с раком оказались катастрофическими - ВОЗ В мире
13:54 В Европе не зарегистрировано ни одного факта передачи коронавируса от стоматолога пациенту Общество
13:54 Система ЖКХ в 2020 году обеспечила требуемый объем и качество услуг - Хмель Общество
13:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1708 пациентов с COVID-19, выписаны 1959 Общество
13:39 В Беларуси в 2025 году планируют увеличить использование ТКО до 64% Экономика
13:37 В январе в Минской области возбуждено 341 дело о хищении денег с карт-счетов Происшествия
13:31 В семи районах Минской области ГАИ ввела специальный план "Погода" Регионы
13:30 Стоматологическая служба более чем на 90% выполнила показатели по платным услугам и их экспорту Общество
Все новости
Все новости
Общество
04 февраля 2021, 13:54

В Европе не зарегистрировано ни одного факта передачи коронавируса от стоматолога пациенту

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Новых вариантов вируса SARS-CoV-2 в Беларуси не выявлено - Минздрав
Больницы Гродненской области постепенно возвращаются к обычному режиму работы

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ни в одной стране Европы не зарегистрировано ни одного факта передачи коронавируса от стоматолога пациенту во время приема, сообщил журналистам главный врач Республиканской клинической стоматологической поликлиники, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по стоматологии Андрей Матвеев, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь в октябре участвовала в совещании главных специалистов по стоматологии стран Европы. "Стоматологи Европы отметили, что не задокументировано ни одного случая заболевания COVID-19, полученного от врачей-стоматологов", - сказал Андрей Матвеев.

По словам главврача, и в весеннюю волну заболеваемости COVID-19, и сейчас врачи-стоматологи применяли и применяют все средства защиты, необходимые на приеме. "И этих средств защиты у нас в стране достаточно", - добавил он.

Что касается поставок стоматологических материалов в период тотальной приостановки работы в других странах, Андрей Матвеев отметил: "К нашему удовлетворению, больших перебоев в обеспечении и стоматологическими материалами, и изделиями медицинского назначения за это время у нас не было". "Сейчас и "Медтехника", и другие компании-дистрибьюторы, и представители иностранных компаний также имеют возможность поставить их в республику", - сказал он.

В связи с этим Андрей Матвеев заметил, что линейка применяемых в республике материалов практически ничем не отличается от той, с которой работают стоматологи в Москве, Гамбурге или Нью-Йорке.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Европа
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Посещаемость стоматологов в первую волну коронавируса снизилась на 20-30%
Фото авиакомпании "Белавиа" "Белавиа" возобновляет полеты в Санкт-Петербург с 12 февраля, в Ростов-на-Дону - с 13 февраля
Анатолий Исаченко. Фото из архива Исаченко проведет 5 февраля личный прием граждан
Фото из архива Молодежь как активная часть общества определяет направление и перспективы развития страны - мнение
Фото из архива Новых вариантов вируса SARS-CoV-2 в Беларуси не выявлено - Минздрав
Аркадий Аронов Стационарная сеть сейсмических наблюдений будет работать в районе БелАЭС
Главное
Во время встречи Лукашенко отметил значительный прогресс в развитии сотрудничества с Узбекистаном
Итоги ВНС скорректируют законодательную деятельность Палаты представителей - Андрейченко
Более Br7 млрд направят на госпрограмму "Белорусский лес" до 2025 года
Технологии умных городов и мультиканальность госуслуг - что заложено в госпрограмму цифрового развития
Топ-новости
Нацплан по итогам стресс-тестов АЭС обеспечит дополнительные меры безопасности - Госатомнадзор
Визиты высокого уровня из Австрии, Швейцарии и Молдовы ожидаются в этом году в Беларусь
Новых вариантов вируса SARS-CoV-2 в Беларуси не выявлено - Минздрав
Минск и Каракас - планы совместной нефтедобычи и открытия прямого авиарейса
Минэнерго: информация о поставках электроэнергии с БелАЭС в Литву не соответствует действительности
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1708 пациентов с COVID-19, выписаны 1959
Молодежь как активная часть общества определяет направление и перспективы развития страны - мнение
Законодатели выработают предложения по совершенствованию работы с электронными обращениями
"Белавиа" возобновляет полеты в Санкт-Петербург с 12 февраля, в Ростов-на-Дону - с 13 февраля
ГАИ призвала водителей к осторожности в сложных погодных условиях
Суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля
Хмель: назрела необходимость повысить качество расследования аварий в ЖКХ
Делегат: на ВНС важно обсудить вопрос повышения качества профессионально-технического образования
Небольшой снег и гололедица ожидаются в Беларуси 5 февраля
БУТБ получила международные сертификаты соответствия в сфере менеджмента качества и инфобезопасности
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.