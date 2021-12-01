В Европе шок-цены, а у нас? Эксперты рассказали, будем ли мы тратить больше в магазинах

В мире происходит небывалый рост стоимости продовольствия. В Беларуси нет шокового скачка цен на продукты, однако они понемногу дорожают. Что будет дальше? Рассказывают наши эксперты.

Внешний шок

Рост спроса во всем мире на продукты аналитик Белорусского института стратегических исследований Виталий Демиров связывает с несколькими причинами. Главная из них - чисто экономическая.

Эмиссия резервных валют и последующий рост мировой инфляции привели к последовательному росту учетных ставок развивающихся экономик.

Выросла стоимость заемных средств и наиболее значимых для экономического роста "длинных" денег. Взятые кредиты предприятия вынуждены закладывать в стоимость своей продукции.

Еще одна важная причина скачка цен - энергетический кризис. Повышение стоимости газа, в том числе в Европе, повлияло на увеличение цены производства узлов и комплектующих, импортной техники, оборудования, которые покупают предприятия сельскохозяйственных и других отраслей. Соответственно, выросла и себестоимость товара, производимого ими.

Влияют на увеличение цены продуктов и локдауны, а также санкционные ограничения.

- Речь идет о санкциях в торговле не только в отношении Беларуси, - подчеркивает аналитик. - В первую очередь мы говорим о Китае, попавшем в ловушку продовольственного и энергетического кризиса. Растут транспортные издержки, коммерческие риски, которые также закладываются в цену товара.

Виталий Демиров

При этом со стоимостью продуктов наблюдается интересная ситуация: сырье дорожает быстрее полуфабрикатов. Дело в том, что в производственной цепочке вторых больше возможностей для уменьшения маржи, а значит, и цены.

- В развивающихся странах, к которым относится и Беларусь, люди, как правило, покупают "сырые" товары, тогда как в развитых - полуфабрикаты, которые обходятся дешевле, - уточняет Виталий Демиров.

Заведующая кафедрой логистики и ценовой политики БГЭУ, кандидат экономических наук, доцент Ольга Ерчак называет еще одну мировую проблему, провоцирующую рост цен, - контейнерный кризис:

- Его главная причина в том, что в пандемию заводы КНР не работали, а Евросоюз, США, Россия и Беларусь ждали, когда же начнутся поставки недорогих товаров из Китая. И вот, наконец, этим летом предприятия Поднебесной восстановили производство и стали импортировать продукцию - морем и по железной дороге. В крупнейших странах-потребителях - государствах ЕС, США и самой КНР - грянул контейнерный кризис. Стоимость фрахта самых ходовых 40-футовых, в которых перевозят грузы, выросла в 1,5-4 раза. Дефицит контейнеров на мировом рынке однозначно скажется и на белорусах: цены на ряд популярных товаров, в том числе одежду и обувь, вырастут.

Фото из архива

Виталий Демиров также отмечает, что наша страна в полной мере не сможет защититься от эффектов внешних рынков. Даже несмотря на действующее в Беларуси постановление Совмина № 100 от 23 февраля 2021 года по сдерживанию цен на социально значимые товары и то, что мы производим их в достаточном количестве.

- Дело в том, что наша страна имеет открытую экономику с достаточно высокой долей внешней торговли ВВП. Поэтому внешние ценовые шоки доходят и до нас. Дорожает импортная техника, сырье, семена, упаковка и товары повседневного спроса. Взять, к примеру, цены на корма в сентябре этого года по отношению к сентябрю прошлого: цена на фуражную кукурузу выросла более чем на 130%, на пшеницу - на 115%, на рапсовое масло - в 2,2 раза. Очевидно, что это не может не сказаться на стоимости конечных продуктов питания, - объясняет эксперт.

Фото из архива

Поможет ли постановление №100?

То, что в Беларуси шокового роста цен не произошло, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонид Брич во многом связывает со знаменитым постановлением Совета Министров №100:

- Согласно ему в месяц цены не могут прибавлять более 0,2%. Поэтому у нас в стране стоимость социально значимых товаров увеличилась в пределах инфляции. Мы не вошли в рамки ее прогнозных показателей за год: они планировались на уровне 5,5%, но, вероятнее всего, составят около 9%. Поэтому мы видим, что нынешний рост сезонных ценовых колебаний на ряд овощей, например картофель и капусту, несколько выше прошлогодних. Но он незначительный по сравнению с западными странами.

Фото из архива

Ольга Ерчак также считает, что именно действующий комплекс законодательных актов помог удержать стоимость товаров на приемлемом уровне:

- Государство может назначать и регулировать цены на целый список социально значимых товаров, в который входят яйца, масло, мука, хлеб и другие продукты, на срок до 90 дней. При необходимости - пролонгировать это решение. Как раз в сентябре МАРТ продлил действие таких ограничений: максимальные торговые надбавки составили 30%, причем, например, на колбасные изделия - до 20%, на молоко - до 15. Магазин при этом дает покупателю право выбора. Вы можете купить "картофель свежий", в стоимости которого надбавка не превышает 30%, или "картофель мытый" в упаковке - по свободной, а значит, более высокой цене. Ведь в стране действует система свободных и регулируемых цен. Она дает возможность снижать "аппетиты" продавцов и ограничивать их надбавки, а когда таких товаров много - снимать ограничения. Придя в магазин, мы, как правило, замечаем только высокие цены, но на самом деле несложно найти те продукты питания, стоимость которых ограничена государством. Нужно только изучить полки с товаром. Например, творог обычный - социально регулируемый продукт, а зерненый со сливками - нет. У покупателя есть выбор.

Виталий Демиров считает, что ограничение стоимости социально значимых товаров действенно в кризисных ситуациях. Но долго сдерживать цены будет трудно.

Фото из архива

- Магазины попытаются компенсировать разницу цен на такие товары за счет более высоких на другие, а также снижая качество и объемы реализуемого за ту же стоимость. Что делать государству в такой ситуации? Сдержать рост цен в определенной мере можно и нужно. При этом необходимо принимать во внимание, что, по мнению МАРТ, не всегда производители и поставщики играют по правилам. Некоторые попытаются уменьшение издержек налогового бремени перевести в увеличение прибыли. Кроме того, основной импульс роста цен на продукты питания лежит скорее не в плоскости оптовой отпускной цены, а в плоскости цены розничной реализации. Как правило, низкие экспортные цены сдерживают накрутку розничной реализации продуктов питания в наших магазинах, а если экспортные цены высокие - нет смысла предоставлять скидки на внутреннем рынке. Таким образом, уменьшение налогового бремени производителей продуктов питания в некоторой степени сгладит рост цен только при условии реализации сквозного контроля - вплоть до реализации конечного продукта. В идеале ни один такой продукт, полученный с помощью налоговой поддержки, не должен быть продан на внешнем рынке. Широкое внедрение цифровых систем прослеживаемости на внутреннем рынке в совокупности с правильными экономическими решениями может помочь преодолеть острую фазу продовольственного кризиса.

Одним из важных путей мне видится уменьшение налогового бремени для нашего производителя и продавца - с учетом издержек, которые они оба несут.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 Дней".-0-