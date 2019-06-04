В фан-зонах на II Европейских играх из алкоголя будут продавать только пиво

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В фан-зонах на II Европейских играх будут продавать только пиво, приобрести крепкий алкоголь болельщики там не смогут. Об этом сегодня журналистам сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В фан-секторах, зонах отдыха будет продаваться пиво и не будет крепкого алкоголя", - сказал министр. "Это общемировая практика, она себя оправдывает", - добавил он.

Игорь Шуневич отметил, что белорусские правоохранители готовы к наплыву болельщиков Европейских игр. "Сколько бы гостей ни приехало, чем больше, тем лучше, милиция справится со своими задачами с точки зрения обеспечения безопасности, организации пропускного режима. С этим проблем не будет", - подчеркнул руководитель МВД.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Ожидается, что на соревнования в Беларусь приедут не менее 30 тыс. болельщиков.

Сегодня в Минске открылось новое здание управления внутренних дел администрации Партизанского района. В церемонии принял участие и министр внутренних дел. Он также пообщался с сотрудниками управления. В беседе с журналистами Игорь Шуневич отметил, что правоохранители Партизанского района столицы получили все необходимое для эффективной работы.-0-