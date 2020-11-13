В финал конкурса исследовательских проектов о ВОВ прошли 34 работы учащихся

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги первого тура республиканского конкурса "Войны священные страницы навеки в памяти людской". Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре экологии и краеведения.

Конкурс проводится во время республиканской героико-патриотической акции "Великой Победе - 75!" с целью привлечения учащихся к поисковой и исследовательской работе по изучению истории Великой Отечественной войны.

"Во время подготовки к конкурсу участники изучали архивные документы, научную литературу, которая отображает историю войны, проводили поисковые экспедиции, походы и экскурсии, встречались с очевидцами и участниками событий, их родственниками", - отметили организаторы.

Всего на республиканский этап поступило 143 работы в двух номинациях ("Педагоги - участники Великой Отечественной войны" и "Их именами названы…"), 34 из которых отобраны для участия в финале, который состоится 19 ноября в форме онлайн-конференции.

Организаторами проекта выступают Министерство образования и Республиканский центр экологии и краеведения.-0-