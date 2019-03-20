В ФСЗН пояснили, от чего зависит размер пенсий и какие изменения внесены в систему учета граждан

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Наталия Павлюченко рассказала журналистам об изменениях в системе персонифицированного учета граждан и о том, что влияет на размер трудовых пенсий белорусов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В республике действует солидарная система государственного социального страхования, главным принципом которой является взаимопомощь поколений. Его можно сформулировать так: пока мы работаем, платим пенсии людям старшего возраста, когда работать не сможем, другое поколение будет платить пенсии нам", - пояснила Наталия Павлюченко.

Вместе с тем такой подход не означает, что размер пенсий не зависит от трудовой активности. На него влияют два фактора - продолжительность деятельности и часть заработка, которая отчисляется в фонд. Так, в 2019 году для назначения трудовой пенсии необходимо иметь 17 лет трудового (страхового) стажа с уплатой взносов и общего трудового стажа 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Ежегодно требования к страховому стажу увеличиваются на полгода, к 2025 году его продолжительность составит 20 лет.

"Что касается размера пенсий, то если на протяжении всего страхового стажа делать отчисления из минимальной заработной платы, то и пенсия по достижении пенсионного возраста будет назначена минимальная - Br216,71", - сказала Наталия Павлюченко.

В случае, если при достижении пенсионного возраста страховой стаж не сформирован, социальная пенсия (в настоящее время она составляет Br108,45) мужчинам назначается с 65 лет, женщинам - с 60 лет. "Нужно формировать свои пенсионные права уже сегодня. На государственном уровне для этого создаются механизмы, в том числе в конце прошлого года принят указ №500 "О государственном социальном страховании", предоставляющий право физическим лицам, осуществляющим непредпринимательскую деятельность, вносить взносы в фонд на добровольной основе", - рассказала Наталия Павлюченко.

Она напомнила, что с 2003 года в республике введена система персонифицированного учета граждан, которая позволила упростить сложную технологическую цепь от назначения до выплат пенсий на стадии сбора документов, подтверждающих сведения о периодах трудового стажа и заработка. На каждого гражданина открывается индивидуальный лицевой счет, по которому накапливается информация. Работнику выдается государственное свидетельство социального страхования, так называемая зеленая карта.

Таких счетов в Беларуси насчитывается около 7,7 млн, по 4,8 млн из них пополняются сведения. Ежегодно открывается около 120 тыс. новых индивидуальных лицевых счетов, в том числе 81 тыс. оформляется на молодых людей в возрасте 14-20 лет. Из 4,8 млн лицевых счетов 4,2 млн заведены на работающих только по трудовым договорам. По гражданско-правовым договорам застрахованы 200 тыс. лиц, еще 400 тыс. - те, кто самостоятельно уплачивает взносы (ИП, нотариусы, адвокаты и иные физлица, а также работники со смешанной формой трудовой деятельности).

По словам Наталии Павлюченко, в этом году внесены изменения в правила персонифицированного учета. Так, если ранее работодатели подавали индивидуальные сведения о работниках с отражением зарплаты и уплаты взносов один раз в год, теперь (по постановлению Совета Министров от 9 августа 2018 года №589) ежеквартально. Таким образом сведены к минимуму ситуации, когда наниматель не предоставляет сведения в связи с прекращением деятельности организации.

Также несколько сместились сроки предоставления данных, расширена форма персонифицированного учета, характеризующая трудовую деятельность. В перечень сведений кроме даты приема на работу и увольнения, работы по совместительству включена информация о профессии, должности работника, видам трудового договора, дате и номере приказа о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу, присвоении квалификационной категории, увольнении с работы, основании увольнения. Изменения вступают в силу с 1 июля 2019 года.

"Это позволит более детально изучить рынок труда, проводить мониторинг трудовых ресурсов, прогнозировать потребность в кадрах. В будущем она станет основой электронного учета трудовой деятельности", - добавила Наталия Павлюченко.-0-