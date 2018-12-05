В ГАИ рассказали о правилах безопасности пешеходов на скользкой дороге

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки, 4 декабря, когда на дорогах Беларуси отмечался сильный гололед, не зарегистрировано тяжких ДТП, в которых бы погибли люди. Водители прислушались к рекомендациям ГАИ. Официальный представитель УГАИ МВД Беларуси Анна Банадык призвала и пешеходов быть внимательными и осторожными на скользкой дороге, сообщает БЕЛТА.

Официальный представитель УГАИ МВД отметила, что пешеходам лучше ожидать разрешающего сигнала светофора или общественного транспорта подальше от края проезжей части, чтобы не соскользнуть под колеса. "Даже если пешеходам горит зеленый, нужно дождаться, пока все машины остановятся, и только после этого начинать переход, ведь остановочный путь любого транспортного средства на скользкой дороге увеличивается в разы", - напомнила Анна Банадык. Она также призвала пешеходов быть внимательными во дворах, а в темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.

Всего за 4 декабря в стране произошло 330 ДТП с материальным ущербом (это чуть выше среднего показателя, обычно за сутки в стране их фиксируется около 300). Зарегистрировано 16 ДТП, в которых 20 человек получили травмы. Анна Банадык обратила внимание, что среди пострадавших четыре ребенка. Два ДТП произошли утром в Бресте. В 7.20 на нерегулируемом пешеходном переходе сбили мальчика 2004 года рождения. Две девочки, 2010 и 2004 годов рождения, примерно в 8.00 пострадали в столкновении автомашин "Лексус" и "Вольво". Днем около 14.00 в Гродно на регулируемом переходе сбили 17-летнюю девушку.

В УГАИ МВД подчеркивают, что вопрос безопасности дорожного движения встает особенно остро, когда перепады температуры сопровождаются осадками. Днем 5 декабря прогнозируется плюсовая температура, но уже к вечеру подморозит, в связи с чем возможно образование гололедицы. Такие дорожные условия требуют повышенного внимания и осторожности от всех участников дорожного движения. В ГАИ напоминают о самом главном правиле на скользкой дороге - никаких резких действий и маневров. Необходимо соблюдать дистанцию, исключить ненужные перестроения, опережения и особенно обгоны. Водителям стоит учитывать, что почищенная и обработанная противогололедным составом дорога не сразу становится безопасной, требуется время и определенная интенсивность движения, чтобы смесь начала выполнять свои функции.-0-