В Генпрокуратуре рассказали, куда работники могут обратиться за защитой своих трудовых прав

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Генеральной прокуратуре рассказали, куда работники могут обратиться за защитой своих трудовых прав, передает корреспондент БЕЛТА.

"При наличии между нанимателем и работником спора работник вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам (если она создана на предприятии) либо в суд, - рассказала начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генпрокуратуры Марина Попова. - Важно знать, что согласно ст.242 ТК работники могут обращаться в комиссию по трудовым спорам или в установленных законодательными актами случаях в суд в трехмесячный срок со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своего права. Пропуск указанного срока без уважительных причин может являться основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований".

При этом работник не уплачивает госпошлину за подачу иска в суд по трудовому спору, а также освобождается от иных судебных расходов при любом решении суда. "Надзор за соблюдением законодательства о труде осуществляют Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты и его структурные подразделения, органы прокуратуры, территориальные подразделения Комитета государственного контроля, - отметила начальник отдела. - В случае возникновения спора работники вправе также обратиться в вышеуказанные контролирующие (надзорные) органы для принятия мер в соответствии с компетенцией. Порядок разрешения споров граждан, работающих по договору подряда (оказания услуг), определен положениями самого договора. Как правило, стороны прописывают исключительно судебный порядок их рассмотрения".

Марина Попова добавила, что в этом году в органы прокуратуры поступили 164 жалобы по данным вопросам. "Ряд из них направлен для рассмотрения в иные компетентные организации, как правило, территориальные органы государственной инспекции труда. Некоторым заявителям разъяснен судебный порядок, поскольку ряд требований, например, вопросы восстановления на работе, относятся к исключительной компетенции суда. При этом прокуроры удовлетворили каждую четвертую жалобу из рассмотренных по существу", - заключила она.-0-

Генпрокуратура выявила многочисленные факты нарушений порядка и сроков выплаты заработной платы