В Германии на белорусском языке поблагодарили за освобождение от нацизма

Фото со страницы министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в социальной сети Instagram

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Бранденбургских воротах в Берлине в пятницу вечером было спроецировано слово "спасибо" в знак благодарности за освобождение от нацизма, сообщает БЕЛТА.

Надпись, помимо русского, дублировалась еще на ряде языков, включая белорусское "дзякуй".

На этот факт обратил внимание и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. В своем аккаунте в Instagram он поблагодарил немецких друзей за то, что оценили вклад белорусов в установление мира и покоя в Европе и мире в целом.-0-