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21 апреля 2020, 16:27

В год 75-летия Победы особо значимы патриотические проекты - Томильчик

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21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В год 75-летия Великой Победы особо значима реализация в школах патриотических проектов, заявил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик.

"В год 75-летия Великой Победы особую значимость и масштабность приобретает проведение в учреждениях образования мероприятий, объединенных темой Великой Победы и направленных на совершенствование системы патриотического воспитания учащейся молодежи, - сказал Эдуард Томильчик. - Реализуются республиканские и региональные проекты и акции, проводятся конкурсы, конференции, информационные часы, уроки мужества, выставки, встречи с ветеранами и их родственниками".

Ежегодно мероприятия, проводимые на пространстве Союзного государства, объединяют более 1 тыс. школьников двух стран. "Так, Министерство образования Беларуси и Министерство просвещения России каждый год проводят туристский слет учащихся Союзного государства. Это один из самых масштабных молодежных проектов, направленный на укрепление дружеских связей между юными туристами двух стран. Традиционной также стала встреча воспитанников специализированных кадетских учебных заведений, учащихся кадетских и военно-патриотических классов Беларуси и России в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" во время гражданско-патриотической кадетской смены учащихся Союзного государства "За честь Отчизны", - отметил начальник главного управления.

Эдуард Томильчик подчеркнул, что сегодня в учреждениях образования проводятся республиканская акция "Беларусь помнит" и мероприятия героико-патриотической акции "Великой Победе - 75!". "Акция "Беларусь помнит" объединила более 450 тыс. учащихся со всей страны. Во время акции "Великой Победе - 75" проведено 26 республиканских мероприятий, в которых приняли участие около 14 тыс. ребят", - рассказал он.

Одним из таких мероприятий стало проведение республиканского конкурса "Не меркнет летопись побед". Учащиеся исследовали историю воинских частей и соединений, партизанских отрядов и подпольных групп, действующих в годы Великой Отечественной войны на территории регионов, презентовали деятельность своих поисковых клубов и отрядов по изучению и сохранению памяти о тех героических событиях. "В конкурсе приняли участие 190 учреждений образования из всех регионов страны. Проведена работа по исследованию истории деятельности 50 партизанских бригад, 30 подпольных групп и 23 воинских частей и соединений. Во время исследовательской работы учащиеся открыли новые сведения об отдельных событиях, основанные на изучении местного краеведческого материала. Они дополнили информацию, включенную в районные "Книги памяти", автоматизированные поисковые системы обобщенной базы данных "Мемориал", пополнили фонды музеев учреждений образования", - добавил начальник главного управления.

Во время подготовки к республиканскому конкурсу "Войны священные страницы навеки в памяти людской" ребята проводят поисковую работу по исследованию жизни и деятельности участников Великой Отечественной войны, партийных деятелей, партизан, подпольщиков, которые связали свою жизнь с профессией педагога (номинация "Педагоги - участники Великой Отечественной войны"). В номинации "Их именами названы…" исследуются личности, связанные с событиями Великой Отечественной войны, имя которых присвоено улицам, учреждениям образования, воинским частям, другим социальным и культурным объектам населенного пункта, где живут ребята.-0-

Все материалы круглого стола здесь

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