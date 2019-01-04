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"В голове не укладывается - Дибров нам вытянул квартиру!" Продавец из Горок выиграл 3-комнатную квартиру от "Евроопт"

Общество 04.01.2019 | 15:58
Дмитрию Бирилло из Горок трехкомнатную квартиру в Минске "вытянул" его тезка - известный телеведущий Дмитрий Дибров!
Дмитрию Бирилло из Горок трехкомнатную квартиру в Минске "вытянул" его тезка - известный телеведущий Дмитрий Дибров!

Новый, 2019, год только наступил, но победители игры "Удача в придачу!" уже могут заявить: год невероятно счастливый! Трехкомнатную квартиру в престижном районе в Минске выиграл Дмитрий Бирилло, продавец из города Горки. Белоснежные внедорожники достались: минчанину Виктору Синкевичу, заместителю главного инженера в троллейбусном парке, маме в декретном отпуске Ольге Миляк из городского поселка Шумилино и Виталию Замбржицкому, старшему мастеру по ремонту оборудования на заводе медпрепаратов из Борисова. А денежный приз в 40 тыс. рублей, как снег на голову, свалился сразу на двух предпринимателей - Юлию Тарасеню из агрогородка Лесной и Александра Белоусова из Рогачева.

Кто сказал, что празднование Нового года длится один день? Если праздник начинать с "Евроопт", то атмосфера радости и чуда еще долго не покинет покупателя. Елки наряжены, квартиры и дома украшены блестящей мишурой, на окнах переливаются разноцветные огни. И хоть Новый год по календарю наступил, для победителей игры "Удача в придачу!" праздничное настроение продлили еще на год вперед. Как прийти в чувства, когда на всю страну тебя поздравил известный российский шоумен, ведущий популярного интеллектуального шоу "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров?

Как признался Дмитрий Дибров перед розыгрышем во время интервью руководителю пресс-службы "Евроопт" Егору Хрусталеву, сам он также верит в удачу.

Интервью Дмитрия Диброва руководителю пресс-службы "Евроопт" Егору Хрусталеву в студии игры <noindex><a href="http://igra.evroopt.by/game/" target="_blank" rel="nofollow">"Удача в придачу!"</a></noindex>
Интервью Дмитрия Диброва руководителю пресс-службы "Евроопт" Егору Хрусталеву в студии игры "Удача в придачу!"

- И часто мы с вами можем наблюдать это в жизни. Откуда же удача берется? Наверное, попутный ветер дует в паруса тому судну, которое знает, куда оно идет. И в то же время удача - вещь достаточно спонтанная. Вот ко мне, например, сегодня в гостинице подошел метрдотель и рассказал о том, что его однокурсник недавно в игре "Удача в придачу!" выиграл квартиру. Так что все это правда! Хотя многим, конечно, тяжело до конца поверить, что могут совершенно честно разыгрываться такие призы. Потому что легче заподозрить кого-то в нечестности, чем просто признать, что на этот раз удача улыбнулась другому, - считает известный телеведущий.

Дмитрий Дибров: "Игра <noindex><a href="http://igra.evroopt.by/game/" target="_blank" rel="nofollow">"Удача в придачу!"</a></noindex> - это очень хорошее белорусское изобретение, приеду домой и обязательно расскажу о ней!"
Дмитрий Дибров: "Игра "Удача в придачу!" - это очень хорошее белорусское изобретение, приеду домой и обязательно расскажу о ней!"

А уже после розыгрыша Дмитрий Дибров поделился своими впечатлениями:

- Как приятно быть волшебником! Такое волнительное чувство, когда разыгрываешь трехкомнатную квартиру! Игра "Удача в придачу!" - это очень хорошее белорусское изобретение, приеду домой и обязательно расскажу о ней!

Имена и фамилии победителей 101-го тура были оглашены на всю страну в среду, 2 января, а уже в пятницу они, счастливые, приехали на церемонию в минский ТРЦ "Е-сити" на ул. Денисовской, 8, где находится студия игры. В праздничной атмосфере им вручили ключи и документы от квартиры и трех внедорожников, а также денежные призы по 40 тыс. рублей.

Победителей 101-го тура игры <noindex><a href="http://igra.evroopt.by/game/" target="_blank" rel="nofollow">"Удача в придачу!"</a></noindex> сегодня наградили в минском "Е-сити" на ул. Денисовской, 8
Победителей 101-го тура игры "Удача в придачу!" сегодня наградили в минском "Е-сити" на ул. Денисовской, 8

- В голове не укладывается, что квартира в Минске теперь наша, да еще ее нам "вытянул" сам Дмитрий Дибров! Даже не представляете, как нам классно! - не скрывает радостных эмоций тезка знаменитого телеведущего и главный победитель 101-го тура Дмитрий Бирилло из города Горки Могилевской области.

В игре <noindex><a href="http://igra.evroopt.by/game/" target="_blank" rel="nofollow">"Удача в придачу!"</a></noindex> Дмитрий Бирилло участвует с первых туров!
В игре "Удача в придачу!" Дмитрий Бирилло участвует с первых туров!

На месте этого счастливчика мечтал бы оказаться любой! Дмитрию Владимировичу улыбнулась невероятная удача - он выиграл трехкомнатную квартиру по ул. Мястровской, 11.

Новостройка с трехкомнатной квартирой находится в престижном районе Минска
Новостройка с трехкомнатной квартирой находится в престижном районе Минска

- Когда позвонили из студии, радовался матом! Жена пыталась закрыть рот, а как еще выразить эмоции? - смеется победитель.

Для Дмитрия Бирилло, который работает продавцом в магазине супруги, 2019 год начался лихо, красиво и сказочно. В этой семье один праздник наступает на пятки другому: сперва отметили Новый год, 1 января - день рождения жены, а 2-го - победу в игре "Удача в придачу!".

- Вот это ей подарок получился! Супер, как все сложилось, - улыбается Дмитрий Бирилло. - У нас город небольшой, все стали звонить, обрывать телефон поздравлениями. И все спрашивают, как распорядимся квартирой? Для нас это вопрос открытый. Вдруг сами решимся на переезд? Или сын с невесткой захотят жить в Минске? Сейчас они учатся в Израиле. Главное, жилье есть!

Дмитрий Бирилло: "Как распорядимся квартирой? Для нас это вопрос открытый. Вдруг сами решимся на переезд? Или сын с невесткой захотят жить в Минске? Главное, жилье есть!"
Дмитрий Бирилло: "Как распорядимся квартирой? Для нас это вопрос открытый. Вдруг сами решимся на переезд? Или сын с невесткой захотят жить в Минске? Главное, жилье есть!"

Дмитрий Владимирович сразу пробил по интернету адрес счастливого жилья и ахнул. Трехкомнатная квартира находится недалеко от "Минск-Арены", водохранилища Дрозды, рядом красивый и уютный парк, велодорожка. В общем, жить в таком районе - сплошное удовольствие. К победе в розыгрыше мужчина шел с момента начала игры, то есть почти три года: семья постоянно ходит в "Евроопт" за покупками.

- Магазин в 50 метрах от дома, хорошие цены и ассортимент, - перечисляет Дмитрий Бирилло. - Как "товар удачи" часто брал шоколадку или какую-нибудь мелочь, сами по себе они недорогие и в хозяйстве нужные. Так почему не купить?

Настойчивость мужчины в игре "Удача в придачу!" в очередной раз доказала: нужно обязательно верить в удачу и рано или поздно она вам улыбнется.

"Между Новым годом и днем рождения выиграл автомобиль!"

У Виталия Замбржицкого из Борисова, старшего мастера по ремонту оборудования на заводе медпрепаратов, столько поводов превратить январь в одно сплошное веселье, что можно только позавидовать. Началось все с Нового года, не успели отойти от одного праздника, как в дом постучал другой - Виталий выиграл автомобиль!

Старший мастер по ремонту оборудования Виталий Замбржицкий из Борисова выиграл автомобиль благодаря покупке в онлайн-гипермаркете "Е-доставка"
Старший мастер по ремонту оборудования Виталий Замбржицкий из Борисова выиграл автомобиль благодаря покупке в онлайн-гипермаркете "Е-доставка"

- А еще 4 января у меня день рождения, выходит, машину выиграл между Новым годом и днем рождения, - с улыбкой отмечает Виталий Замбржицкий. - Но на этом праздники не заканчиваются, 16 января день рождения у старшего ребенка, 19-го - у мамы, 26-го - у папы.

Разве может не повезти семье, если январь такой удачный для нее месяц? По словам Виталия, время от времени он следил за розыгрышами, но вечером 2 января звонок из студии застал его врасплох.

- Только зашел в лифт, вижу пропущенные звонки от "Удача в придачу!", забежал в квартиру, на ходу снял куртку и включил телевизор. Смотрю, я точно победитель! Стал кричать: "Ура!" - говорит Виталий Замбржицкий.

Супруга победителя уже давно намекает: права есть, так почему бы не купить ей автомобиль? Теперь можно не ходить кругами, Виталий решил: внедорожник отдаст жене.

Кстати, победу мужчине принесла покупка, оформленная в онлайн-гипермаркете "Е-доставка". И это уже 47-й автомобиль, выигранный благодаря заказам в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также в предыдущих турах интернет-покупки обеспечили участникам игры шесть квартир в Минске!

- Мы постоянно пользуемся "Е-доставкой", очень удобно, не нужно таскать тяжести. Заказываем сахар, крупы, товары для дома. Оформили заказ, и его привезли прямо к порогу, - говорит Виталий. - А так как "Евроопт" через дорогу, каждый день хожу за хлебом, молочными продуктами.

Первую поездку на новом внедорожнике семья уже спланировала: поедут в гости к родителям Виталия в Старые Дороги.

"Автомобиль отдам жене. Будет возить деток в поликлинику, школу"

Это так символично выиграть зимой белоснежный внедорожник "Джили Атлас"!

- А еще очень неожиданно, как снег на голову! - добавляет минчанин Виктор Синкевич, заместитель главного инженера в троллейбусном парке.

Минчанину Виктору Синкевичу, заместителю главного инженера в троллейбусном парке, удачу принесла баночка оливок к новогоднему столу
Минчанину Виктору Синкевичу, заместителю главного инженера в троллейбусном парке, удачу принесла баночка оливок к новогоднему столу

Виктор честно признается: за победой в игре "Удача в придачу!" не гнался, за прямыми эфирами не следил, хотя надежда, конечно, была. Тем более что в канун Нового года в чудеса начинают верить не только дети, но и взрослые.

- Решил закупиться в "Евроопт", чтобы наш новогодний стол был хорошим. Пошел в магазин возле дома, ну, и взял баночку оливок, которые были "товаром удачи", - вспоминает Виктор Синкевич.

Полгода назад мужчина зарегистрировал карточку, его вдохновили истории победителей, которые он читает в интернете. Новость о победе застала на работе. И пока Виктору пытались дозвониться из студии, коллеги быстро доложили обстановку: он выиграл автомобиль!

- Еще спросил: "Что за шуточки?". А потом пришло осознание выигрыша, был небольшой шок, - рассказывает победитель. - Думаю, автомобиль отдам жене. А почему нет? Она будет возить деток в поликлинику, школу.

"Я человек эмоциональный, скрывать свою радость не буду!"

Ольгу Миляк можно смело отнести к той категории победителей, которым и вопросы задавать не надо, сами все расскажут, с шутками и прибаутками, посмеются от души и зарядят своим позитивом кого угодно.

Мама в декрете из городского поселка Шумилино Ольга Миляк давно хотела поменять автомобиль, но все упиралось в финансы
Мама в декрете из городского поселка Шумилино Ольга Миляк давно хотела поменять автомобиль, но все упиралось в финансы

- Когда мне позвонили, я уже была в восторге! Понимала, происходит что-то хорошее, приятное. А какое настроение было замечательное! Только отметили Новый год, но в воздухе еще витает праздник, - взахлеб говорит Ольга Миляк, мама в декрете из городского поселка Шумилино Витебской области. - Я человек эмоциональный, скрывать и сдерживать свою радость не буду!

И не нужно! Победа так растрогала Ольгу, что она кричала, немного всплакнула от переполненных эмоций. Говорит, если бы сказали прыгать от радости, прыгала бы, не задумываясь.

- Внутри меня все клокочет! - с улыбкой рассказывает Ольга. - Как представлю, сколько людей делали покупки к Новому году в "Евроопт", а удача выбрала меня, жительницу поселка Шумилино! И это не сон! Со мной разговаривал Дмитрий Дибров!

За несколько минут до победы в семье Миляк царила праздничная суета, родные собирались в соседнюю деревню, чтобы отметить день рождения бабушки мужа Ольги. После известия о выигрыше автомобиля планы пришлось немного сдвинуть и задержаться, но именинница отнеслась к опозданию с пониманием. Бабушка сразу сказала: "Я вас видела, я же смотрела программу "Удача в придачу!".

Ольга Миляк любит получать положительные эмоции, но еще больше - приносить радость людям, помогать им.

- По моему мнению, мало просто хотеть выиграть автомобиль или квартиру, нужно обязательно дарить добро людям, тогда все вернется, - рассуждает победительница. - Мне кажется, моя победа дана свыше. И автомобиль очень нужен! Наш уже пора менять, муж давно говорит об этом, но, как всегда, вопрос упирался в финансы.

В поселке Шумилино "Евроопт" открылся в прошлом году, и Ольга стала первой покупательницей, которая попала в список победителей. Новость о ее удаче мгновенно разлетелась по району, в "Вайбере" и "ВКонтакте" пользователи стали писать поздравления и задавать волнующий всех вопрос: "Это правда?"

- Ко мне столько внимания, будто я президент, - смеется Ольга Миляк.

Удачу ей принесла предновогодняя покупка и банка фасоли в качестве "товара удачи".

"Жена сразу придумала, куда потратить деньги! Купим квартиру!"

- Я очень долго шел к победе, уже потерял всякую надежду. А перед Новым годом что-то екнуло в душе. Иду по улице, вижу билборд с победителями, посмотрел на них и подумал: "Почему бы мне не выиграть?". То ли Дед Мороз так запланировал, то ли удача повернулась, но я стал победителем! - говорит Александр Белоусов, индивидуальный предприниматель из Рогачева Гомельской области.

Жена индивидуального предпринимателя Александра Белоусова из Рогачева не только сделала ту самую удачную покупку, но и сразу решила, как распорядиться призом
Жена индивидуального предпринимателя Александра Белоусова из Рогачева не только сделала ту самую удачную покупку, но и сразу решила, как распорядиться призом

Теперь вся страна будет знать: в Рогачеве волшебные билборды. Стоит загадать возле них желание, и вуаля - все исполняется! Одержать победу Александру помогла супруга.

- Сходила в "Евроопт" за покупками и так удачно потратила деньги, - смеется Александр Белоусов. - Теперь каждый раз мне напоминает, что она молодец. И сразу же придумала, куда потратить деньги!

Истинная женщина рядом с Александром! Благодаря ей у Белоусовых теперь есть 40 тыс. рублей!

- Неожиданно выиграть такую большую сумму. Но, конечно, уже все распланировано, как ими распорядиться, - отмечает победитель и в шутку тяжело вздыхает. - Скорее всего, купим квартиру и что-то потратим на отдых. Так что спасибо огромное "Евроопт" и Дмитрию Диброву, который вытянул мой игровой код!

В 101-м туре у Александра было 20 кодов, и чтобы точно победить, семья купила два одинаковых "товара удачи" - шоколадки. И это сработало!

"Квартира есть, ремонта нет. Теперь будет!"

Игре "Удача в придачу!" почти три года, и все это время индивидуальный предприниматель Юлия Тарасеня из агрогородка Лесной Минского района ждала звонка из студии. Каждый раз себя успокаивала: "Если сегодня не улыбнулась удача, значит, кому-то была нужнее". И удача решила: "Ну, сколько будет ждать еще Юлия?"

Индивидуальный предприниматель Юлия Тарасеня из агрогородка Лесной выиграла 40 000 рублей благодаря покупке в "Е-доставке"
Индивидуальный предприниматель Юлия Тарасеня из агрогородка Лесной выиграла 40 000 рублей благодаря покупке в "Е-доставке"

- Еще не утихло новогоднее настроение, а тут такой сюрприз! Конечно, загадывала желание в новогоднюю ночь, только оно было нематериальное. Но очень приятно, когда на тебя падают такие деньги! - смеется Юлия Тарасеня.

В 101-м туре девушка выиграла 40 тыс. рублей! Разве это не новогоднее чудо?

- Мы только построили квартиру в Боровлянах, жилье есть, а ремонта нет. Раз деньги появились, сразу начнем! Надеюсь, следующий Новый год будем встречать уже в новой квартире, - делится с нами планами Юлия.

У Юлии двое детей, поэтому вместо похода по обычным магазинам молодая мама выбирает "Е-доставку".

- Нет времени стоять в очередях, оформил заказ в интернете - и ходить никуда не надо. В "Е-доставке" можно найти все необходимое. Например, мы всегда покупаем творог, молоко, говяжий язык, - говорит Юлия Тарасеня.

Кстати, это уже второй такой крупный денежный приз, выигранный участниками игры благодаря покупкам с доставкой на дом! Для молодой мамы "товарами удачи" стали консервированный горошек, который она брала для новогоднего оливье, и кукуруза. Ее обожают дети и готовы есть ложками.

- Теперь знаю точно: стоит подождать три года - и удача улыбнется. Это работает! - смеется Юлия.

"Евроопт" разыгрывает невероятный приз - 120 тыс. рублей!

Игра "Удача в придачу!" идет по стране с девизом: "Удивим любого!". И 102-й тур этому подтверждение. Во вторник, 8 января, в столичном ТРЦ "Е-сити" на ул. Денисовской, 8, помимо более 20 тыс. денежных призов, будут разыграны шикарные суперпризы: три ослепительных белоснежных внедорожника "Джили Эмгранд Х7", две крупные суммы по 40 тыс. рублей и - грандиозный денежный приз в 120 тыс. рублей!

Игровые коды за покупки этой недели будут 8 января претендовать на более 20 000 денежных призов, две крупные суммы по 40 000 рублей, три автомобиля. И – грандиозный приз в 120 000 рублей!
Игровые коды за покупки этой недели будут 8 января претендовать на более 20 000 денежных призов, две крупные суммы по 40 000 рублей, три автомобиля. И – грандиозный приз в 120 000 рублей!

Правила игры простые. Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", обязательно включайте в покупку "товар удачи" и предъявляйте кассиру или указывайте на своей страничке на сайте онлайн-гипермаркетов номер дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты. Вот и все! За каждые 10 рублей в вашем чеке будет начислен один игровой код. А все игровые коды, полученные с 31 декабря по 6 января, примут участие в розыгрыше призов 102-го тура.

Также во всех перечисленных магазинах до 6 января в рамках акции "Сказки оживают в "Евроопт" можно приобрести книги Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье" или "Алиса в Стране Чудес" с оживающими иллюстрациями всего за Br5,99. И рождественский подарок готов!

Сегодня в минском "Е-сити" вручены планшеты 15 победителям фотоконкурса от "Евроопт" по мотивам сказки "Алиса в Зазеркалье"
Сегодня в минском "Е-сити" вручены планшеты 15 победителям фотоконкурса от "Евроопт" по мотивам сказки "Алиса в Зазеркалье"

Кстати, 4 января 15 юных покупателей "Евроопт", которые победили в фотоконкурсе на лучший карнавальный костюм по мотивам сказки "Алиса в Зазеркалье", получили в подарок от "Евроопт" современные планшеты. Мальчики и девочки со всех уголков Беларуси в разгар школьных каникул вместе с родителями приехали в минский ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8, чтобы похвастаться своими яркими сказочными нарядами и получить призы.

И еще одна новогодняя новость! В магазине стикеров Telegram появился бесплатный праздничный стикерпак от "Евроопт". 24 стикера с забавными и узнаваемыми персонажами и ситуациями. Скачивайте и пользуйтесь на здоровье! Скачать стикеры можно здесь.

В магазине стикеров Telegram появился бесплатный праздничный стикерпак от "Евроопт"!
В магазине стикеров Telegram появился бесплатный праздничный стикерпак от "Евроопт"!

И, конечно, не забывайте о шикарных призах нового тура! Вдруг именно вам в эти праздничные дни улыбнется удача, и вы уедете из "Е-сити" на красивом внедорожнике или уйдете с баснословной суммой денег? Торопитесь за покупками!

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