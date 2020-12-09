В Гомеле скончалась Любовь Нетупская - телеграфистка, сообщившая о Победе в 1945 году

9 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле на 101-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Любовь Нетупская - телеграфистка, сообщившая о Победе в 1945 году. Печальным известием поделился с корреспондентом БЕЛТА председатель Гомельского городского совета ветеранов Виктор Кукушкин.

Любовь Нетупская родилась в Московской области. В начале войны ей исполнилось 20 лет. Девушка стремилась на фронт, однако в действующую армию ее направили не сразу. Сначала зачислили в отдельный запасной телеграфный батальон.

Впоследствии опытная телеграфистка была в штабе 1-го Белорусского фронта, участвовала в освобождении Беларуси, Польши и Германии. В ночь на 9 мая она передала в Москву сведения о подписании акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.

За боевые заслуги награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией".

В Гомель Любовь Нетупская переехала около 30 лет назад. С этим городом у нее совместная значимая дата: 26 ноября - день ее рождения и день освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. В минувшем ноябре она принимала поздравления со 100-летием. Спустя несколько дней ее сердце перестало биться.

Любовь Нетупская умерла 6 декабря. Ее похоронили в Добруше. Гомельский городской совет ветеранов выражает соболезнования родным и близким. "Для города это также большая утрата", - подчеркнул Виктор Кукушкин.

В Гомеле сегодня проживает чуть более 300 ветеранов Великой Отечественной войны.-0-