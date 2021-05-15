В Гомельской и Гродненской областях с 1 июня вводят местный сбор за пересечение границы - ГПК

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местный сбор за пересечение транспортными средствами Государственной границы Беларуси при выезде из страны направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией. С 1 июня его введут в Гомельской и Гродненской областях. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с п.2 ст. 4 закона от 29 декабря 2020 года №72-З "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь" под транспортным средством понимается механическое транспортное средство, имеющее не менее четырех колес, технически допустимая максимальная масса которого не превышает 5 т, за исключением колесных тракторов и самоходных машин. Сумма сбора с транспортных средств не зависит от количества пассажиров.

На территории Гомельской и Гродненской областей сбор для транспортных средств до 5 т установлен в размере одной базовой величины (Br29). Его уплата осуществляется водителем транспортного средства в белорусских рублях до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска. Сбор уплачивается в доходы соответствующего областного бюджета по месту расположения пунктов пропуска через границу. В случае уплаты сбора в областной бюджет не по месту расположения пункта пропуска, через который пересекается граница, сбор не является уплаченным.

От уплаты налога при наличии подтверждающих документов освобождаются: водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, в также сопровождающие умерших для захоронения, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, а также их сопровождающие, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения. По решению областных советов депутатов данный перечень может быть расширен.

Документ, подтверждающий уплату сбора, предоставляется в пунктах пропуска сотруднику органов пограничной службы. В тех пунктах пропуска, в которых пограничный контроль осуществляется таможенными органами, документ об оплате предоставляется должностному лицу таможни.

Оплату сбора можно осуществить как до пересечения государственной границы, оплатив заранее в учреждении банка, так и при пересечении государственной границы в пункте пропуска. Органы пограничной службы рекомендуют осуществлять оплату сбора до прибытия в пункт пропуска, так как в некоторых пунктах пропуска отсутствуют условия для осуществления платежей. Кроме того, заблаговременная оплата сбора позволит сократить время пересечения границы.

В документе, подтверждающем уплату сбора, должны быть указаны фамилия плательщика (или наименование организации), сумма и дата оплаты, регистрационный номер транспортного средства, назначение платежа. В случае оплаты через интернет-банкинг карт-чек можно предъявить в бумажном или электронном виде. Если индивидуальный предприниматель или организация оплатили налог со своего счета, то при выезде за рубеж нужно дополнительно предъявить экземпляр платежной инструкции с отметкой банка.-0-