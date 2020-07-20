В Гомельской области 5 "скрытых" перевозчиков после проверки Транспортной инспекцией стали работать легально

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области пять "скрытых" перевозчиков после проверки Транспортной инспекцией перешли на легальную деятельность, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.

"Пять крупных автоперевозчиков, зарегистрированных на территории Гомельской области, осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность: под видом нерегулярных организовали маршруты в регулярном сообщении. Специалисты Транспортной инспекции их обнаружили и направили соответствующие материалы в суд", - отметила пресс-секретарь.

Нарушители были привлечены к административной ответственности по ст.12.7 КоАП. Кроме того, перевозчики получили предписания об устранении нарушений. В частности, они оказывали услуги на авто с неисправностями, а при их наличии запрещено участие в дорожном движении.

Как рассказала Ирина Яблонская, нарушения были устранены, а перевозчики, впоследствии заключив договор с оператором, стали полноправными участниками рынка автоперевозок пассажиров. "Более 60 автобусов теперь работают легально, организуя регулярные рейсы по маршрутам: Гомель - Минск, Мозырь - Минск, Речица - Минск, Рогачев - Минск, Жлобин - Минск и Рогачев - Гомель", - подчеркнула пресс-секретарь.

В Транспортной инспекции напоминают, что перевозки пассажиров в регулярном сообщении предусматривают наличие договора с оператором, заключить который могут перевозчики, отобранные специальной комиссией на конкурсной основе.-0-