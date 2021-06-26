26 июня, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области активно занимаются спортом около 30 тыс. детей и подростков. Об этом сказал сегодня журналистам председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на открытии спортивно-культурного фестиваля "Вытокi" в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей обратил внимание, что Мозырь демонстрирует успехи не только в социально-экономическом развитии, но и спортивных достижениях. "Здесь (подготовлены. - Прим. БЕЛТА) такие спортсмены, как Роман Петрушенко, Марина Литвинчук и Артур Литвинчук. Они своими усилиями смогли показать и доказать, что в регионе развивают спорт", - сказал он.

В Мозырском районе функционируют спортивные школы олимпийского резерва, филиал училища олимпийского резерва. "Всего в области активно занимаются спортом около 30 тыс. детей и подростков, которые могут проявить себя в различных видах, - сказал председатель облисполкома. - Через молодежь, через юные поколения мы можем развивать и дальше поднимать на высокий уровень спорт нашей страны".

Геннадий Соловей отметил, что каждый год в регионе строят новые спортивные площадки, совершенствуют и развивают уже имеющиеся.

Губернатор считает важным развивать и мероприятия семейного формата. "Семья - оплот традиций белорусского народа, в том числе спортивных. Поэтому, приводя детей в ту или иную секцию, прививая им интерес к спорту, родители дают возможность ребенку проявить себя, продемонстрировать возможности", - заключил Геннадий Соловей.

Фестиваль "Вытокi" объединил в Мозыре тысячи жителей и гостей Гомельского региона. Каждый может выбрать направление, близкое по духу, - спорт, искусство, музыку, литературу, бренд-менеджмент. В городе развернулось множество зон активностей. Желающие могут пройти олимпийский квест, поучаствовать в тематических семинарах. Работают арт-выставка, выездной планетарий, игровые интерактивные семейные площадки, выставки-продажи изделий региональных мастеров. Запланированы танцевальные и вокальные мастер-классы. Фестивальная программа в Мозыре завершится вечерним гала-концертом с участием популярных артистов. В 22.30 небо Мозыря раскрасит праздничный фейерверк.

"Вытокi" - белорусский бренд, который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и традициями, спортивными достижениями региона. Основные задачи проекта - создание социально-образовательного пространства, которое объединяет людей разных интересов и возрастов, продвижение региональных и национальных брендов, а также достижений в спорте, науке и искусстве.

Организаторы фестиваля - Национальный олимпийский комитет, Федерация профсоюзов Беларуси, ООО "АртХаос" и ООО "БелБрендАудит".-0-

Фото НОК Беларуси