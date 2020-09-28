В городах Беларуси прошла Cleanup-акция

26 сентября в Беларуси прошел Cleanup - день, когда студенты из разных областей страны решили очистить свои города от мусора. В экоакции приняли участие более 100 волонтеров из семи вузов и колледжей страны. Республиканский Cleanup Day продолжил международную инициативу World Cleanup Day*, которая ежегодно объединяет людей из разных стран для массовой уборки мусора.

Суммарно участникам Cleanup-акции удалось собрать 1,4 т мусора, включая более 300 кг ПЭТ-упаковок. Во время уборки волонтеры собирали мусор, сортирируя его по видам, чтобы в дальнейшем отходы могли поступить сразу на перерабатывающие предприятия. Мусор разделяли по четырем категориям: пластик и пленка, стекло, ПЭТ (полиэтилентерефталат) и другой мусор. При этом пластиковые крышки собирались отдельно и были переданы в социально-экологический проект "Новая жизнь в обмен на крышечки".

В уборке лесопарковых и прибрежных зон приняли участие студенты и преподаватели из МГЭИ им.А.Д.Сахарова БГУ, ГрГУ им.Я.Купалы, МГПУ им.И.П.Шамякина, филиала БНТУ "ЖГПК", ВГУ им.П.М.Машерова, БелГУТа, ГГКИ им.Н.Ф.Соколовского.

"Студенты, участвующие в экологических акциях, не только проявляют заботу об окружающей среде, но и демонстрируют понимание значимости таких мероприятий. Мы всегда поддерживаем активности, которые приносят пользу городскому пространству", - комментирует Игорь Бученков, заместитель директора по учебной и воспитательной работе МГЭИ им.А.Д.Сахарова БГУ.

Студенты МГЭИ им.А.Д.Сахарова БГУ убрали территорию минского микрорайона Сосны. Cleanup-мероприятие в Минске посетил консультант управления регулирования обращения с отходами главного управления регулирования с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Максим Тарасов, который подчеркнул особую значимость акций по уборке мусора для экосистемы города.

Экологическая акция была реализована Республиканским центром экологии и краеведения в партнерстве с Coca-Cola в Беларуси и при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства образования Республики Беларусь. Сотрудники организаций-партнеров также приняли участие в уборке.

"Примечательно, что цель акции "Мы заботимся" - не только очистить территории от мусора, но и привить участникам экологическую культуру. Накануне мероприятия волонтеры посетили обучающий online-семинар по вопросам раздельного сбора мусора, а во время акции применяли эти знания на практике. Мы поддерживаем республиканские Cleanup-акции не первый год, они способствуют развитию экологической осознанности молодежи", - отмечает Елена Онуфрович, директор учреждения образования "Республиканский центр экологии и краеведения".

Активности по уборке мусора Coca-Cola в Беларуси проводит с 2009 года, республиканские Cleanup-акции проходят пятый год подряд. В этом году организаторы решили детализировать виды пластиковых отходов, поэтому отдельной категорией выделили "ПЭТ".

"Мы поддерживаем стремление молодежи делать добрые дела, особенно участвовать в экологическом обучении и инициативах, которые способствуют сбору, сортировке и переработке отходов. В этом году в связи с пандемией COVID-19 мы также приняли дополнительные меры, чтобы обезопасить участников республиканского Cleanup Day. Обеспечение всех волонтеров масками, помимо перчаток, головных уборов и мешков для мусора, стало обязательным условием проведения мероприятия", - отмечает Марина Боровко, заместитель генерального директора по связям с общественностью "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия".

По завершении уборки каждая группа взвешивала мусорные пакеты. Чтобы определить победителей акции, организаторы ввели коэффициент сбора отходов, который рассчитывался делением массы собранного мусора на количество участников группы. Победителем Cleanup-акции "Мы заботимся" стала команда "Экосфера" Белорусского государственного университета транспорта, которая также получит специальный приз от Coca-Cola в Беларуси за самый высокий коэффициент собранных ПЭТ-упаковок.

"Мир без мусора" - глобальная стратегия Системы Coca-Cola. Это направление созвучно целям устойчивого развития Республики Беларусь, а также глобальным целям устойчивого развития ООН. К 2030 году компания планирует помочь собрать эквивалент 100% объема упаковки продуктов, выпускаемых на рынок.

Справочно:

World Cleanup Day (Всемирный день уборки) - одно из крупнейших общественных движений нашего времени. В определенный день добровольцы по всему миру собираются, чтобы избавить планету от мусора и собрать отходы на пляжах, возле рек, в лесах и на улицах. В этом году World Cleanup Day объединил волонтеров из 180 стран.

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