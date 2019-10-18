В Госавтоинспекции назвали основные причины ДТП в зимний период

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С выпадением первого снега в Беларуси традиционно отмечается всплеск аварийности. Происходят достаточно серьезные дорожно-транспортные происшествия, в которых погибают люди, сообщил во время онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей.

Зачастую водители не успевают перестроиться к условиям езды в зимний период, продолжают ездить на летних шинах. Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам "переобуть" свои автомобили заранее. "У многих сложилось мнение, что если сделать это позже, можно сэкономить на зимних шинах - они меньше износятся. Но никакой экономии, по сути, нет. Летние шины также изнашиваются. Может быть, несколько десятков лет назад зимние шины и стоили на порядок дороже. Теперь такого нет. Экономия на безопасности - не то, к чему должны прибегать автомобилисты", - отметил Станислав Соловей.

Еще одна распространенная категория ДТП в период, когда температура опускается ниже нуля, - аварии с участием пешеходов. Люди не хотят идти по заснеженным обочинам на загородных трассах, выходят на край проезжей части. А водители часто выбирают максимально допустимую, а не безопасную скорость, чего требуют правила дорожного движения. В результате происходит наезд.

"Также с выпадением осадков наблюдается рост ДТП на пешеходных переходах. Пешеходы не сразу перестраиваются к новым условиям, а ведь должны осознавать, что тормозной путь автомобиля увеличивается в разы. Переходить дорогу нужно только тогда, когда убедился, что автомобиль сможет остановиться", - добавил Станислав Соловей.

Всего за девять месяцев текущего года в стране в ДТП погибли 337 человек, еще 2 тыс. 615 человек получили различные травмы.-0-

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