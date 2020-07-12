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Общество
12 июля 2020, 20:07

В Гродно планируется создать лоукост авиакомпанию

Скриншот видео СТВ
Скриншот видео СТВ

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно планируется создать лоукост авиакомпанию. Об этом сообщил в программе "Неделя" телеканала СТВ министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, сообщает БЕЛТА.

"Мы задумались о создании второй белорусской более бюджетной авиакомпании для развития конкуренции и перевозок пассажиров. Для этого мы рассматриваем гродненский аэропорт и компанию планируется создать в Гродно. В ближайшее время мы будем принимать решение по развитию данного направления", - отметил глава ведомства.

Алексей Авраменко подчеркнул, что Беларусь открыта для сотрудничества с лоукост авиакомпаниями. "У нас уже было подписано одно соглашение и решение было принято, но все приостановилось. Надеюсь, мы восстановим переговоры. Конечно, мы активно приглашаем лоукост компании для загрузки наших областных аэропортов. Но при этом надо выстраивать свою схему и в Гродно, это будет интересно местным властям. Надо выбрать определенные направления, допустим, в Израиль и выстраивать маршруты в этом направлении", - считает министр.

Также руководитель министерства рассказал про развитие в Беларуси водного транспорта. В стране на сегодняшний день 2 тыс. км судоходных участков, но существуют определенные вопросы с непостоянством глубин. "Много дискуссий идет по Припяти. Есть предложения по выстраиванию системы шлюзования, поднятия устойчивого уровня воды, вместе с тем есть вопросы у экологов, общественных организаций, поэтому это достаточно непросто", - отметил он.

Министр сообщил, что сейчас в стане меняется структура водного транспорта. Не так давно была создана администрация водного транспорта, которая должна систематизировать и проанализировать флот, пересмотреть резервы и определить нишу, которую может занять Беларусь в перевозочном процессе. "Мы присоединились к Международной морской организации и будем развивать услугу по регистрации морских судов. Это тот резерв, который мы можем задействовать, потому что у нас имеется неплохой персонал, который понимает эти вопросы и готов выполнять эту работу", - добавил Алексей Авраменко.-0-

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Министерство транспорта и коммуникаций самолет
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