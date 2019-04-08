В ГТК пояснили причины возникновения очередей фур на границе

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Государственном таможенном комитете пояснили причины возникновения очередей фур на границе, сообщает БЕЛТА.

На прошлой неделе ГТК информировал о неритмичном приеме литовской таможенной службой автомобилей в пункте пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны "Котловка") на границе с Литвой в связи с проведением в течение трех дней ремонта асфальтобетонного покрытия полос движения транспортных средств. Что касается пунктов пропуска у латвийской стороны, там временно не работают технические средства таможенного контроля (инспекционно-досмотровый комплекс). В связи с этим досмотр транспортных средств латвийскими таможенниками осуществляется физически, что занимает больше времени.

В ГТК отметили, что автомобили после оформления белорусскими таможенниками ожидают въезда в Литву и Латвию около двух-трех часов. В большинстве случаев это связано с неритмичностью приема автомобилей сопредельными сторонами.

За минувшие выходные белорусской таможней оформлено около 14 тыс. грузовых автомобилей, более 32 тыс. легковых, свыше 1100 автобусов. За сутки в общей сложности оформляется около 25 тыс. транспортных средств. "Белорусская таможня готова оформлять на 25% больше при условии реализации соответствующих организационных мер таможенными службами сопредельных сторон", - подчеркнули в ГТК.-0-