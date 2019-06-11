В ГТК рассказали об упрощениях при въезде для участников и болельщиков II Европейских игр

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Андрей Большаков рассказал сегодня журналистам об упрощениях для участников и болельщиков II Европейских игр при пересечении таможенной границы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Завершается финальный этап подготовки к II Европейским играм. Таможенные органы полностью готовы к проведению Игр и обеспечению безопасности нашей границы. Основной акцент был сделан на создании максимально упрощенных условий для ее пересечения физическими лицами - гостями и участниками Игр, а также для перемещения их спортивного снаряжения и личных вещей. Болельщики будут следовать по отдельным коридорам для участников Игр, при этом таможенные операции будут совершаться в первоочередном порядке", - сказал Андрей Большаков.

Кроме того, в отношении автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах, не будет требоваться заполнение водителем пассажирской таможенной декларации. Такую декларацию будет самостоятельно заполнять должностное лицо таможенных органов. Водителю необходимо будет представить только техпаспорт и впоследствии расписаться в декларации. "Можно также воспользоваться единым интернет-порталом таможенных органов с целью подачи предварительной информации. Это значительно сократит время для иностранных граждан при пересечении границы. Такая возможность реализована уже давно, и в настоящий момент этим интернет-порталом достаточно активно пользуются", - отметил начальник главного управления.

Уделено значительное внимание упрощению порядка перемещения спортивного снаряжения командами, которые будут участвовать в II Европейских играх. "Все товары для организации и проведения Игр будут ввозиться с освобождением от уплаты таможенных платежей", - добавил Андрей Большаков.

Проведена также большая работа по созданию необходимой инфраструктуры в пунктах пропуска, в том числе при реконструкции в "Брузгах" было увеличено количество коридоров для пересечения границы. "Мы старались создать максимально благоприятные условия, чтобы болельщики и участники Игр провели на границе как можно меньше времени", - подчеркнул он.

Проведена организационная работа и по линии международного сотрудничества. ГТК Беларуси заключил меморандумы с таможенными службами всех государств-соседей по вопросам, регулирующим взаимодействие на время II Европейских игр. Изучался опыт Азербайджана по проведению I Европейских игр.

Белорусская таможня в преддверии Игр получила технико-экономическую помощь от правительства КНР. Благодаря этому арсенал технических средств контроля пополнился 49 приборами. В их числе - мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК), девять систем инспекции багажа с функцией автоматического определения наркотических и взрывчатых веществ, 33 переносных и 6 настольных детекторов обнаружения следов наркотических и взрывчатых веществ. Такие приборы позволяют быстро и качественно осуществлять таможенный контроль и обеспечивать максимальную безопасность.

С 7 июня по 7 июля круглосуточно работает оперативно-информационный центр таможенных органов, созданный на время II Европейских игр. В call-центр могут обратиться за оперативной и компетентной консультацией как физические, так и юридические лица. Сотрудники таможенных органов информируют всех желающих по вопросам, связанным с перемещением через таможенную границу личного имущества, спортивного оборудования и инвентаря, транспортных средств. Консультацию оказывают на русском и английском языках по телефону, запрограммированному в многоканальном режиме: (8017) 218 94 26. В каждой таможне функционируют оперативно-информационные группы. Номера телефонов для консультаций указаны на едином интернет-портале таможенных органов.

Журналистов ознакомили с порядком осуществления таможенных операций в Национальном аэропорту Минск, работой кинологической службы, технических средств таможенного контроля. Таможенные органы активно готовятся в том числе к чемпионату мира по хоккею в 2021 году.-0-