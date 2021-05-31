В ГУВД Мингорисполкома рассказали о продлении срока водительского удостоверения

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с указом Президента от 13.05.2021 №187 "Об изменении указа Президента Республики Беларусь", который вступил в силу 16 мая этого года, с 10 ноября 2020 года по 10 ноября 2021 года однократно продлевается на шесть месяцев срок действия документов в сфере безопасного дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Таким образом, водительское удостоверение на право управления транспортным средством, временное разрешение на право управления механическим транспортным средством в случае утраты (хищения) водительского удостоверения, а также водительские удостоверения образца МВД СССР продлены на полгода. Также продлевается срок действия удостоверения тракториста-машиниста соответствующей категории и талон к нему, временного разрешения на право управления колесным трактором, самоходной машиной в случае утраты (хищения) удостоверения тракториста-машиниста, а также удостоверений тракториста-машиниста (с категориями), выданных на территории республик бывшего СССР. Кроме того, на шесть месяцев продлевается медицинская справка о состоянии здоровья, свидетельство о регистрации транспортного средства и акт осмотра транспортного средства.

"Если срок действия водительского удостоверения истек 20 ноября 2020 года, то в соответствии с указом его срок продлевается на шесть месяцев - до 20 мая 2021 года включительно. В случае, если медицинская справка о состоянии здоровья выдана 3 января 2016 года на срок 5 лет, то дата окончания ее действия - 3 января 2021 года. Данный срок продлевается до 3 июля 2021 года включительно. Кроме того, если дата окончания действия продленных документов выпадает на выходной или праздничный день, то она не переносится на следующий рабочий день. Продление сроков действия документов осуществляется в том случае, если последним днем их действия было 9 ноября 2020 года либо более поздняя дата по 10 ноября 2020 года включительно", - уточнили в ГУВД.-0-