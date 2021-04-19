В I квартале 22 семьи безработных переселились на новое место жительства и работы

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе - марте 2021 года при помощи службы занятости на новое место жительства и работы переселились 22 семьи безработных, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Всего переселились 45 человек, из них 27 - в трудоспособном возрасте. Средний возраст тех, кто перебрался на новое место жительства и работы - 37 лет", - уточнили в Минтруда и соцзащиты.

Безработным, переезжающим на новое место, выплачиваются денежные средства в размере семикратной величины бюджета прожиточного минимума, возмещаются затраты на переезд (расходы по проезду, перевозу имущества, дополнительные личные расходы (суточные) за время в пути).

Если переезд планируется из городов в малые, средние городские поселения, в сельскую местность, а также города-спутники, то безработным дополнительно выплачивают сумму в размере двух БПМ.

"В основном переселение осуществлялось в пределах одной области - 86,3%, преимущественно в сельскую местность - 95,5%. При этом две семьи переселились в сельскую местность из крупных городов", - добавили в Минтруда.

С вакансиями с предоставлением жилья можно ознакомиться в Общереспубликанском банке вакансий.-0-