В информационном поле идут настоящие боевые операции - Головченко

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В информационном поле идут настоящие боевые операции, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Мы все видим, что в информационном поле идут настоящие боевые операции. Причем с использованием всего арсенала средств. Ничем не гнушаются, в ход идет все", - сказал Роман Головченко.

По его словам, если раньше военные операции шли в трех средах: на суше, на море и в воздухе, - то сейчас их как минимум пять. К прежним трем добавились киберпространство и медиапространство.

Глава правительства считает, что сейчас идет "подмена понятий и манипулирование". "Свободные" СМИ, "независимые" СМИ - получается, что они не представляют ничьих интересов. Вспоминаем старую фразу: кто платит, тот заказывает музыку. Любое СМИ существует, наверное, не только на средства от собственной хозяйственной деятельности", - отметил премьер-министр.

Роман Головченко заявил, что не прекращаются "попытки разорвать страну, посеять вражду, хаос". Поэтому, по его словам, государство не уйдет от трансляции своей позиции в госСМИ. При этом премьер-министр подчеркнул: медиаполе не монополизировано. "Мы строим государство для людей, для народа. Мы должны иметь возможность говорить нашим людям, что мы думаем, куда руководство ведет страну", - пояснил он.-0-