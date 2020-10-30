В информпространство Беларуси идут вбросы с серверов из пяти-шести стран - эксперт

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в Беларуси в информационном пространстве серьезно искажается, идет множество информационных вбросов с серверов из пяти-шести стран, в том числе Украины, Великобритании, Сингапура, а также Прибалтики, считает профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма, сообщают РИА Новости.

"В Беларуси идет серьезное информационное искажение. Этот проект стратегической коммуникации был запущен в Евросоюзе, он был вообще в Пентагоне разработан еще в начале века. Информационно разбалтывают эту ситуацию очень активно, доводят до состояния политической сингулярности, но чем она закончится - вопрос неясен", - заявил Иван Сурма во время пресс-конференции в режиме онлайн.

По оценке эксперта, информационных вбросов очень много. "Был проведен анализ, выяснилось, что в Беларуси информационное влияние оказывают те же, кто воздействовал на Россию в период поправок в Конституцию, по COVID. То же самое сейчас в Беларуси проявляется. Те же атаки мы видим на информпространство Беларуси - серверы те же самые: Великобритания, Сингапур, Украина, Прибалтика и так далее, 5-6 стран", - отметил политолог.

Он уточнил, что активными акторами выступают Польша и Литва. "Польша - участник натовского блока, там есть центры, которые действительно оказывают информационное влияние активное", - заявил Иван Сурма.-0-