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Общество
30 июня 2020, 12:03

В институте Госкомитета судебных экспертиз завершилась модернизация

Фото из архива
Фото из архива

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Институте повышения квалификации и переподготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз сегодня открылся новейший специализированный комплекс для подготовки специалистов. Модернизация вуза заняла полтора года, сообщил журналистам председатель ГКСЭ Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Новая приборная база, которая здесь создана и будет осваиваться в ближайшее время, соответствует самым современным подходам к организации учебного процесса. Новые учебные комплексы, классы, криминалистические полигоны - все это необходимо, чтобы наши специалисты могли на самом высоком уровне выполнять задачи, которые стоят перед госкомитетом", - сказал Андрей Швед.

Он заметил, что сейчас востребованы новые виды экспертизы. "К примеру, лингвистические - в части оскорбления, разжигания розни. Мы идем всегда на опережение: не просто внедрили в подразделениях новые виды этих экспертиз, но и освоили в учебной базе, - пояснил Андрей Швед. - Это отдельные лингвистические кабинеты, оборудованные специальной техникой, которая находится и в практических подразделениях. У нас неразрывная связь между учебным процессом и практикой".

"Мы эффективно и оперативно развиваемся, внедряем каждый год новые экспертизы. Соответственно необходимы условия для подготовки кадров. Только за последние пять лет в стенах института внедрены в практику или освоены 18 новых специальностей, что соответствует необходимости подготовки кадров по самым востребованным видам экспертиз", - рассказал Андрей Швед. Он отметил, что такое учебное заведение уникально на постсоветском пространстве - здесь аккумулированы все возможности для подготовки специалистов именно в судебной экспертизе. В институте собрано специальное оборудование передовых мировых производителей - из США, Германии, Японии, Республики Корея.

Ежегодно в институте проходят переподготовку и повышение квалификации более 1 тыс. специалистов из Беларуси и других стран. К примеру, в 2019 году обучались группы судебных экспертов из ОАЭ, Узбекистана и Казахстана. Срок обучения на отдельных специальностях достигает около полутора лет. "У нас большой пул заявок на ближайшие годы. В последние несколько лет более 70 иностранных судебных экспертов прошли здесь переподготовку и повышение квалификации. Бюджет заработал более $200 тыс. Основная часть этих денег потрачена на приобретение современного оборудования для нужд института", - сообщил Андрей Швед.

Лаборатория судебно-медицинских исследований в институте была оборудована системой сканирования гистологических препаратов - она одна из четырех в республике. Система позволяет в режиме реального времени оцифровывать и масштабировать полученное под микроскопом изображение. Благодаря таким возможностям слушатели могут коллегиально рассматривать полученные результаты. Система позволит пополнить базу учебных материалов наиболее интересными результатами гистологических исследований, проведенных судебными экспертами со всех регионов республики.

В усовершенствованных лабораториях биологических и химических исследований слушатели получат возможность работать с объектами живой и неживой природы при выполнении учебных экспертных заданий. Ранее это было возможно только во время стажировок на базе экспертных лабораторий ГКСЭ.

Обновленная материально-техническая база предоставляет возможность обучать судебных экспертов-лингвистов и фоноскопистов. Кроме того, в институте есть учебный криминалистический полигон, на котором в сжатые сроки может быть реконструирована обстановка практически любого места происшествия.-0-

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ГКСЭ модернизация образование
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