В Институте госслужбы Академии управления при Президенте стартовали вступительные испытания

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 13 июля 2020
Минск Ясно +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:58 ЕС и ВОЗ доставили средства для борьбы с COVID-19 в медучреждения Минской области Регионы
17:49 Число голодающих в мире в 2020 году может вырасти на 132 млн из-за пандемии В мире
17:44 Банки не могут увеличивать проценты по кредиту в одностороннем порядке - Нацбанк Экономика
17:25 Триеннале современного искусства пройдет в Минске Афиша
17:05 Летняя школа юных экономистов открывается 16 июля в БГУ Общество
17:04 Пограничника в Браславе обнаружили мертвым, есть признаки суицида Происшествия
16:57 Мозырский НПЗ модернизирует установку по производству битума Регионы
16:52 В Институте госслужбы Академии управления при Президенте стартовали вступительные испытания Общество
16:49 В Казахстане карантин будет продлен до конца июля В мире
16:44 В Беларуси более 8% ВВП идет на поддержку семей с детьми Общество
16:37 Победители парной гонки чемпионата Беларуси по велоспорту на шоссе определены в Мозыре Спорт
16:35 В Гродненском районе сигареты через границу пытались переправить на квадрокоптере Происшествия
16:33 Торфопредприятие "Глинка" планирует наладить производство грунта для шампиньонов Регионы
16:15 ФОТОФАКТ: Стартовала аккредитация участников и гостей фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Регионы
16:14 Около 150 жителей Малоритского района обратились за возмещением ущерба от бури Регионы
16:06 При взрыве на севере Афганистана погибли 10 человек В мире
16:00 Головченко и Мишустин проведут переговоры 14 июля в Москве Политика
15:59 В центре Минска в Свислочи утонул мужчина Происшествия
15:52 Российская вакцина от COVID-19 может появиться в учреждениях здравоохранения уже в середине августа В мире
15:48 Кубок Беларуси стал первым официальным стартом по боксу в Европе Спорт
15:46 Белтелерадиокомпания покажет основные мероприятия "Славянского базара в Витебске" Культура
15:26 Акции против закона о карантине и изоляции прошли в Бухаресте В мире
15:22 На ЦТ по биологии 100 баллов набрали 55 абитуриентов Общество
15:00 МВД: предвыборная кампания проходит в условиях невиданного информационного давления Общество
14:56 Гомельский стадион "Луч" принял матчи первого тура чемпионата Беларуси по пляжному волейболу Спорт
14:53 Водитель российской фирмы-перевозчика пытался скрыться от таможенников и вылетел в кювет Происшествия
14:52 Белорусские шашисты показали хороший результат на групповом этапе Кубка наций - Анисько Спорт
14:41 При угрозе нацбезопасности МВД может блокировать доступ к интернет-ресурсам - Казакевич Общество
14:38 В России еще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от COVID-19 В мире
14:30 В Беларуси выздоровели и выписаны 55 492 пациента с COVID-19 Общество
Все новости
Все новости
Общество
13 июля 2020, 16:52

В Институте госслужбы Академии управления при Президенте стартовали вступительные испытания

Фото пресс-центра Академии управления
Фото пресс-центра Академии управления
Новости темы "Вступительная кампания - 2020"
На ЦТ по биологии 100 баллов набрали 55 абитуриентов
В Беларуси началась регистрация на ЦТ в резервные дни

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Институте государственной службы Академии управления при Президенте стартовали вступительные испытания на специальности подготовки и переподготовки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре вуза.

В числе первых вступительные испытания сдавали поступающие на специальность "информационно-аналитическая работа в системе органов государственного управления", которая сравнительно недавно введена по решению главы государства. "Специальность носит востребованный характер. Конкурс составляет 1,44 человека на место", - рассказали в пресс-центре.

Вступительные испытания проводятся в два этапа. Первый – компьютерное тестирование, на которое отводится 40 минут. Тесты включают 30 вопросов. При этом предлагается от трех до пяти вариантов ответов, из которых правильный только один. Далее поступающим необходимо преодолеть второй этап – экзамен в виде собеседования, после чего они могут узнать общий результат.

Заместитель директора Института государственной службы Андрей Родионов рассказал, что ранее результаты теста нужно было по специальным таблицам переводить в оценку по десятибалльной шкале. В этом году разработана компьютерная программа, которая выводит оценку автоматически. "То есть буквально через 30-40 минут после окончания тестирования мне на электронную почту присылаются результаты, которые я готов огласить поступающим", - отметил он. Что касается собеседования, то непосредственно перед экзаменом председатель комиссии получает запечатанный конверт с вопросами. В этот раз они касались социально-экономического и политического развития Беларуси, ее внешней политики, стратегии национальной безопасности. Поступающим предлагалось также рассмотреть программные и концептуальные документы - концепции национальной и информационной безопасности.

Академия управления реализует образовательные программы высшего, послевузовского образования и дополнительного образования взрослых. Так, сегодня вступительные испытания сдавали и поступающие на специальность "государственное управление национальной экономикой". Зачисление проводится по конкурсу в соответствии с правилами приема. Результат будет известен в августе.

Как подчеркнули в пресс-центре, академическая модель системы непрерывной профессиональной подготовки управленческих кадров выстроена на основе тесной взаимосвязи компетентностного и практико-ориентированного подходов к образовательному процессу, которые закладываются начиная со вступительных испытаний.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь образование
Новости рубрики Общество
Фото из архива Летняя школа юных экономистов открывается 16 июля в БГУ
Фото из архива В Беларуси более 8% ВВП идет на поддержку семей с детьми
Фото из архива На ЦТ по биологии 100 баллов набрали 55 абитуриентов
Фото из архива МВД: предвыборная кампания проходит в условиях невиданного информационного давления
Фото из архива При угрозе нацбезопасности МВД может блокировать доступ к интернет-ресурсам - Казакевич
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 55 492 пациента с COVID-19
Главное
Александр Лукашенко во время церемонии Лукашенко открыл мост через реку Сож в Славгородском районе
Лукашенко в предстоящей пятилетке ориентирует на приведение в порядок дорог местного значения
В Беларуси выздоровели и выписаны 55 492 пациента с COVID-19
Недвижимость – это выгодно! В столичном комплексе "Минск Мир" летняя акция и сразу три новых дома
Топ-новости
Лукашенко: в ближайшие 3 года в Беларуси будет модернизировано и построено 18 мостов
Головченко и Мишустин проведут переговоры 14 июля в Москве
В Беларуси более 8% ВВП идет на поддержку семей с детьми
Совет Республики проведет до конца июля серию прямых телефонных линий
Банки не могут увеличивать проценты по кредиту в одностороннем порядке - Нацбанк
Кратковременные дожди и грозы ожидаются по востоку Беларуси 14 июля
На ЦТ по биологии 100 баллов набрали 55 абитуриентов
Белтелерадиокомпания покажет основные мероприятия "Славянского базара в Витебске"
Чернобыльская зона - в архивных фотографиях БЕЛТА
Беларусь заняла 40-е место в рейтинге ООН по готовности к электронному правительству
Многофункциональные умные окна разработали ученые БГУ
Сотрудники МВД подверглись травле в интернете после событий в Гродно - Казакевич
"Белавиа" 15 июля выполнит чартерный рейс Ташкент - Минск
В центре Минска в Свислочи утонул мужчина
Государство заботится о здоровье нации - Казусенок
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.