В Институте госслужбы Академии управления при Президенте стартовали вступительные испытания

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Институте государственной службы Академии управления при Президенте стартовали вступительные испытания на специальности подготовки и переподготовки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре вуза.

В числе первых вступительные испытания сдавали поступающие на специальность "информационно-аналитическая работа в системе органов государственного управления", которая сравнительно недавно введена по решению главы государства. "Специальность носит востребованный характер. Конкурс составляет 1,44 человека на место", - рассказали в пресс-центре.

Вступительные испытания проводятся в два этапа. Первый – компьютерное тестирование, на которое отводится 40 минут. Тесты включают 30 вопросов. При этом предлагается от трех до пяти вариантов ответов, из которых правильный только один. Далее поступающим необходимо преодолеть второй этап – экзамен в виде собеседования, после чего они могут узнать общий результат.

Заместитель директора Института государственной службы Андрей Родионов рассказал, что ранее результаты теста нужно было по специальным таблицам переводить в оценку по десятибалльной шкале. В этом году разработана компьютерная программа, которая выводит оценку автоматически. "То есть буквально через 30-40 минут после окончания тестирования мне на электронную почту присылаются результаты, которые я готов огласить поступающим", - отметил он. Что касается собеседования, то непосредственно перед экзаменом председатель комиссии получает запечатанный конверт с вопросами. В этот раз они касались социально-экономического и политического развития Беларуси, ее внешней политики, стратегии национальной безопасности. Поступающим предлагалось также рассмотреть программные и концептуальные документы - концепции национальной и информационной безопасности.

Академия управления реализует образовательные программы высшего, послевузовского образования и дополнительного образования взрослых. Так, сегодня вступительные испытания сдавали и поступающие на специальность "государственное управление национальной экономикой". Зачисление проводится по конкурсу в соответствии с правилами приема. Результат будет известен в августе.

Как подчеркнули в пресс-центре, академическая модель системы непрерывной профессиональной подготовки управленческих кадров выстроена на основе тесной взаимосвязи компетентностного и практико-ориентированного подходов к образовательному процессу, которые закладываются начиная со вступительных испытаний.-0-