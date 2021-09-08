В Ивановской области продолжается тактическое учение разведчиков Беларуси и России

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения продолжается активная фаза совместного российско-белорусского тактического учения разведывательных подразделений воздушно-десантных войск и сил специальных операций вооруженных Сил России и Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Сегодня совместные группы разведчиков совершили десантирование из самолетов Ан-2, в ходе которого отработали действия разведподразделений на незнакомой местности со скрытным выходом в район выполнения задач.

"Каждая группа военнослужащих совершила комбинированный марш: в пешем порядке и на машинах, - рассказали в Минобороны. - Задача марша - получить координаты наиболее значимых объектов противника, организовать за ним наблюдение, вскрыть их систему охраны и передать полученные данные на командный пункт объединенного руководства".

В заключение дня спецназовцы совершили марш-бросок в район восстановления боеспособности, где военнослужащие ожидают дальнейших указаний.

С белорусскими разведгруппами в районе учения действует и российский расчет беспилотного летательного аппарата "Орлан - 10".-0-