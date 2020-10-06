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06 октября 2020, 12:38

В "Изумрудную сеть" может войти около 13-15% территории Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 13-15% территории Беларуси может войти в "Изумрудную сеть", сообщил сегодня на пресс-конференции консультант отдела биологического разнообразия управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Виталий Коренчук, передает корреспондент БЕЛТА.

Бернская конвенция предусматривает охрану диких животных и дикорастущих растений, а также мест их обитания. "Сохранение лесов, водно-болотных угодий, лугов позволяет сохранять и все многообразие флоры и фауны. Для достижения целей конвенции было принято решение разработать сеть природных территорий - "Изумрудную сеть". В Беларуси в нее входят 155 объектов общей площадью 2,3 млн га, что составляет 11,1% территории Беларуси. Сюда вошли наши особо охраняемые природные территории, места, подлежащие специальной охране, а также не имеющие никакого статуса (если там, например, концентрируются многие виды птиц)", - сказал Виталий Коренчук.

По предварительной оценке, после завершения формирования "Изумрудной сети" включенные в нее территории составят около 13-15% от площади Беларуси. "Это очень большая цифра. Для сравнения: у нас, по данным на 1 января 2020 года, имеется 1297 особо охраняемых природных территорий, в том числе заповедник, национальные парки, заказники, памятники природы. Их общая площадь составляет 9% территории страны", - отметил представитель Минприроды.

Виталий Коренчук подчеркнул важность совместных действий разных стран для сохранения редких видов животных и растений. По его словам, меры по охране флоры и фауны могут быть эффективными, только если государства действуют сообща. Особое значение это имеет для мигрирующих видов.

"Изумрудная сеть" - региональная природоохранная сеть территорий особого природоохранного значения. Она была запущена Советом Европы как часть деятельности по реализации Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе (Бернской конвенции). Беларусь присоединилась к конвенции в 2013 году.-0-

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