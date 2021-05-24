В январе-апреле соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты составило 38,2%

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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соотношение средней пенсии по возрасту к начисленной среднемесячной заработной плате в январе - апреле составило 38,2%, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.
"В январе - апреле текущего года соотношение средней пенсии по возрасту к начисленной среднемесячной заработной плате составило 38,2%, а к средней заработной плате после уплаты налогов и взносов - 44,5%", - сказали в Минтруда.
Средний размер пенсии по возрасту за январь - апрель текущего года составил Br512,42. Ее номинальный темп роста к аналогичному периоду прошлого года насчитывает 111,9%, реальный темп роста - 103,2%.-0-