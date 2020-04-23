В Японии медицинские маски шьют из оршанского льна

23 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Японии медицинские маски выпускают из оршанского льна, рассказал корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин.

Дипломат отметил, что не так давно в Токио открылся магазин изделий из белорусского льна. "Японские партнеры Оршанского льнокомбината подключились к решению главной задачи - сохранению здоровья населения. Белорусская льняная ткань применяется для изготовления защитных масок, которые пользуются спросом у жителей Токио и других городов", - сообщил Руслан Есин.

Представительный директор японской компании NBR, которая импортирует белорусский лен и изделия Оршанского льнокомбината, Сёго Фурусава рассказал, что они начали производство масок из белорусской льняной ткани в префектуре Исикава в декабре 2019 года. "Маски, сделанные из материала Оршанского льнокомбината, приятны для кожи и подходят для ежедневного ношения. Благодаря природным антибактериальным свойствам льна они более гигиеничные по сравнению с другими. Их также удобно стирать, что важно для многократного использования".

Сёго Фурусава продолжил: "Сейчас, когда эпидемия коронавируса продолжается, все больше отмечается дефицит привычных японцам масок - растет спрос на льняные. Кроме того, сейчас многие люди остаются дома, на удаленной работе и делают себе маски сами. Белорусская льняная ткань для этого подходит лучше всего. Натуральные, природные качества делают ее отличным материалом для ношения в тесном контакте с чувствительной кожей", - заверил Сёго Фурусава.

Он подчеркнул: компания получает много отзывов от японских клиентов о том, что лен - лучшая ткань для одежды и других изделий. "Уверен, это заслуга белорусских производителей", - заметил Сёго Фурусава.

Японских покупателей интересуют не только маски изо льна: пользуются спросом столовые наборы и одежда. Представительный директор NBR рассказал: "Мы продаем белорусские льняные изделия как в магазинах Японии, так и онлайн, на Amazon, Rakuten (Rakuten global market - один из крупнейших японских торговых сайтов. - Прим. БЕЛТА) и других интернет-площадках".-0-

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