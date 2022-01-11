В каких случаях после COVID-19 надо обращаться к психотерапевту? Мнение врача

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. COVID-19 - это довольно серьезный психоэмоциональный стресс. Чтобы избавиться от депрессивного состояния, которое часто бывает после болезни, нужно обратиться за помощью к специалистам. Об этом в эфире СТВ рассказала врач-психотерапевт Оксана Пальчик, сообщает БЕЛТА.

Нередко перенесшие коронавирусную инфекцию сталкиваются с таким явлением, как постковидный синдром. В числе симптомов этого болезненного состояния - нарушение сна и аппетита, тревога, повышенная утомляемость. "Заключается постковидный синдром в том, что развивается определенное шлейфовое состояние после того, как человек уже официально выздоровел. У него сохраняются симптомы, которые реально снижают качество его жизни, мешают ему работать, хорошо себя чувствовать. Среди этих нарушений довольно значительное место занимает нарушение психоэмоциональной сферы. Чаще всего это расстройства депрессивного и тревожного спектра. Люди чувствуют себя очень опустошенными, обеспокоенными. Происходит это потому, что они перенесли во время заболевания COVID-19 очень серьезный психоэмоциональный стресс", - рассказала врач.

Оксана Пальчик отметила, что депрессивные состояния, которые часто наблюдаются у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, формируются на фоне нарушений соматического плана. Это, например, нарушения со стороны обоняния. Также, по мнению врача-психотерапевта, очень часто постковидным синдромом выступают скелетно-мышечные боли. "Это та проблема, когда человек тоже приходит сначала к неврологу и потом к психотерапевту, потому что хронический болевой синдром - это всегда следующее за ним депрессивное состояние", - подчеркнула она.

Постковидный синдром поддается лечению, но чтобы вернуться к привычной жизни - важен комплексный подход. Специалист отметила, что врачи психотерапевтического профиля должны заниматься лечением постковидного синдрома наравне с другими специалистами. "При любом постковиде, когда человек имеет удар по психоэмоциональной сфере, обращение к врачу-психотерапевту практически всегда обосновано, то есть имеет под собой жесткую аргументацию", - заключила она.-0-