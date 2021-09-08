В каком порядке делать прививки от гриппа и ковида? Рассказывает эксперт

Прививочная кампания против гриппа стартует в этом году в обычные сроки - в октябре. Но в связи с вакцинацией от COVID-19 она продлится на месяц дольше - до января 2022-го. Разбираемся вместе со специалистом, как пережить эти две инфекции, от чего в первую очередь привиться и какую вакцину выбрать.

Разбить врага поодиночке

В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии рекомендуют сразу пройти вакцинацию от коронавируса. И лишь потом делать прививку от гриппа. Интервал между ними должен быть не менее двух недель.

Можно ли совмещать обе прививки? Пока таких рекомендаций врачи не дают. Нужно повременить. То есть сделать перерыв между прививками от коронавируса и гриппа. Так надежней - разбить врага поодиночке, по очереди.

В мире в человеческой популяции циркулируют четыре вируса гриппа, из которых два подтипа вируса А и два вируса В. Один из вирусов А (H1N1) в 2009 году даже вызвал пандемию, получив в народе название "свиной", так как попал к человеку пройдя традиционно не только через водоплавающих птиц, но и свиней. Со временем он стал сезонным и продолжает циркулировать в человеческой популяции. Также среди нас вот уже более 50 лет и вирус гриппа А (Н3N2). Ходит то один, то второй, а иногда оба вместе.

Для вакцинации от гриппа используются трехкомпонентные либо четырехкомпонентные прививки, в основе которых два вируса типа А и один или два вируса гриппа типа В.

В нашей стране для массовой вакцинации за счет республиканского бюджета предлагается трехвалентная противогриппозная вакцина (два вируса А и один из группы В). В этом году в вакцине изменены два компонента вируса гриппа А, компонент В остался без изменения. Причина тому следующая. В процессе циркуляции в человеческой популяции вирус изменяет свой состав и как бы исчезает из поля зрения нашей иммунной защиты, которая перестает его распознавать. По этой причине состав вакцины актуализируется - обновляется. За циркуляцией вирусов гриппа в мире отвечают 149 национальных центров, в том числе лаборатория гриппа и гриппоподобных заболеваний, которой руководит эксперт РНПЦ эпидемиологии и микробиологии кандидат медицинских наук Наталья Шмелева.

Респираторный этикет никто не отменял

Грипп, как и коронавирус, передается воздушно-капельным путем. Врачи и ученые советуют всем соблюдать респираторный этикет: носить маски в коллективах, соблюдать социальную дистанцию. Обязательно нужно пользоваться антисептиками для рук: контактный путь передачи вируса также имеет место быть. Этого нельзя исключать.

И еще. Вирусы предпочитают влажную среду, но закатать его в банку вместе с соленьями не получится. Не бойтесь - не отказывайтесь от заготовок традиционных огурчиков и помидорчиков. Даже если туда вирус попадет, он не выдержит там и минуты. При термической обработке, консервировании, изменении PH-отрицательный среды он теряет свою жизнеспособность и гибнет.

Без потери обоняния и вкуса

По каким признакам можно определить, заболел человек коронавирусом или гриппом?

"Сложно однозначно ответить, какая у вас инфекция. Клинические проявления любого респираторного заболевания схожи. Вместе с тем для гриппа характерно острое начало, сильная головная боль, ломота в мышцах и суставах. У коронавируса более постепенное нарастание... Многое, в том числе форма тяжести заболевания, зависит от состояния иммунной системы. В результате у одного - легкое, "стертое" течение болезни COVID-19, которую могут обнаружить только в ходе случайного тестирования, то есть по всем характеристикам это может быть клинически здоровый человек, а на самом деле болеет бессимптомной формой. Другой же перенесет инфекцию тяжело".

О клинических проявлениях коронавируса. Их много. Сейчас уже меньше процент людей, у которых отмечается потеря обоняния и вкуса и другие типичные ранее признаки.

Специалисты напоминают, что заботиться о своем здоровье нужно всегда, как и регулярно посещать врача. Но! "Самостоятельно назначать себе диагностические процедуры и лечение по меньшей мере неразумно, - считает Наталья Шмелева. - Все должен решать врач, с которым нужно обсудить ваше состояние и сопутствующие заболевания, если они есть. Он же решает, нужен ли вам рентген, флюорография или КТ. Имейте в виду, что эти процедуры связаны с дополнительным облучением".

Российская или китайская?

Недавно в Беларусь прибыл самолет из Пекина, на его борту доставлено 1,5 млн доз вакцины против COVID-19, из которых 500 тыс. Китай предоставил нам в качестве гуманитарной помощи и еще 1 млн доз поставлено по закупке.

Чем отличается китайская вакцина от российских "Спутник V", "Спутник Лайт", какой из них лучше прививаться, объясняет Наталья Шмелева.

"У каждого из нас свои предпочтения. Китайская вакцина кому-то больше нравится, потому что сделана по старой, проверенной технологии на основе убитого вируса. "Спутник V" и "Спутник Лайт" - это современная векторная вакцина. В качестве основы используется аденовирус человека, в геном которого внедрен фрагмент гена коронавируса, кодирующий S-белок SARS-CoV-2, а иммунная система вырабатывает антитела к этому белку, то есть антитела против COVID-19. Это и есть тот иммунный ответ, который мы ожидали. Но назначение каждой вакцины - предупредить инфицирование, снизить вероятность тяжелых последствий в случае, если человек все же заболеет. С этой задачей справляются обе вакцины", - замечает специалист.

Днями ранее в нашу страну из России поступила и вакцина "Спутник Лайт" - 250 тыс. доз. Чем она отличается от китайской и известной нам "Спутник V"? "Спутник V" и китайская вакцина двукратные, то есть состоят из двух компонентов и вводятся дважды через определенные временные интервалы.

"Спутник Лайт" - это первый компонент противовирусной вакцины "Спутник V", который зарегистрирован как отдельный препарат, - отметила Наталья Петровна. - Он предназначен для профилактики коронавирусной инфекции у молодых людей. Также рекомендован для переболевших коронавирусом людей, у которых постепенно угасает иммунный ответ".

"Спутник Лайт" активизирует, подстегнет иммунную систему. Третья группа, которой рекомендован "Спутник Лайт", - лица, которые были привиты ранее, более 6 месяцев назад, и им требуется ревакцинация. Иммунитет долго не сохраняется ни после прививки, ни после перенесенного заболевания - через какое-то время склонен к угасанию.

Вместе с тем Всемирная организация здравоохранения пока этой группе лиц советует воздержаться от ревакцинации: нужно дать возможность всем желающим пройти курс вакцинации. Так мы быстрее иммунизируем большее количество людей.

Говорят, в каждой популяции есть небольшая прослойка людей, обладающих Т-клеточным иммунитетом, который не дает им заболеть COVID-19, и это подтверждают генетические исследования. Выходит, таким людям не нужна прививка?

Вот что по этому поводу советуют ученые. В борьбе с инфекцией нецелесообразно обследовать состояние иммунной системы всех людей. Да, у некоторых бывает индивидуальная невосприимчивость к инфекции. Но нужно учитывать тот факт, что иногда состояние самой сильной иммунной системы может дать слабину под влиянием разных причин. Так что лучше привиться.

От гриппа планируется вакцинировать около 40% населения страны.

В нашей стране придерживаются принципа добровольности при вакцинации. И хотя прививка от COVID-19 не гарантирует того, что вы не заболеете, но болезнь будет протекать однозначно легче.

"Все время апеллирую к данным - нашим и международных мультицентровых исследований: госпитализация вакцинированных в 29 раз меньше, чем непривитых! Поэтому мы всеми силами будем рекомендовать вакцинироваться тем, кто этого еще не сделал!" - подчеркнул министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Помимо COVID-19, нас атакуют еще четыре вида коронавируса человека, ежегодно вызывая респираторные заболевания! В процессе циркуляции вирус постепенно утрачивает свою агрессивность, так что COVID-19, надеемся, с течением времени тоже станет сезонным.

Когда появился новый коронавирус, ученые говорили, что для выработки коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 70% населения. Однако каждая мутация вируса увеличивает эффективность его передачи, и сейчас необходимо, чтобы иммунная прослойка была выше 80-85%.

Дельта-штамм наступает

Коронавирус способен быстро мутировать и видоизменяться. "Его цель, как любого вируса, - не убить человека, а самому выжить в нашей популяции, поэтому он мутирует, приспосабливается, и так появляются новые штаммы, - раскрывает стратегию и тактику коварного вируса Наталья Шмелева. - COVID-19 передается от человека к человеку как респираторная инфекция и вызывает массовую заболеваемость, принося существенный ущерб здоровью людей".

В начале пандемии эта инфекция передавалась не так активно, но процент летальности был выше. Потом вирус стал видоизменяться, появился ряд штаммов, в том числе наиболее заразный - дельта-штамм COVID-19. Сейчас на Европейском континенте преобладает вариант дельта - более 98% за прошлую неделю. Так как Беларусь - часть Европы, у нас также распространяется дельта. Он более активно передается, что подтверждает статистика заболеваемости, но летальность (процент умерших от числа заболевших) от него меньше.

Чума XXI века

На днях вице-премьер России Татьяна Голикова сказала, что новая коронавирусная инфекция на сегодня отнесена ко второй группе патогенности, куда также входят чума и сибирская язва. Мы недооценили COVID-19?

"Все вирусы, которые вызывают пандемию (коронавирус, вирус гриппа) относятся к этой группе патогенности. Но это касается режима работы с живым возбудителем. Когда же речь идет о диагностике, это обычный респираторный вирус, то есть уже третья группа патогенности, - расставила акценты Наталья Шмелева. - Чем выше эффективность передачи того ли иного вируса (то есть сколько человек может заразить инфицированный), тем выше должна быть иммунная прослойка. Например, ежегодно от гриппа у нас прививаются 75% граждан из групп риска и 40% всего населения. Так как эффективность передачи вируса, вызывающего COVID-19, выше, чем у гриппа, то охват вакцинацией должен быть также выше. Например, если говорить о кори, то вызывающий ее вирус является одним из самых заразных. Поэтому, согласно рекомендациям ВОЗ, иммунная прослойка популяции должна быть 95% и выше. Не случайно всех в детстве прививают от кори, чтобы создать иммунную прослойку. При этом вакцинация - дело добровольное. Однако нужно помнить, что клиническое течение заболевания может быть разное. Мы должны нести ответственность не только за себя, но и за окружающих".

Тамара МАРКИНА,

газета "7 дней".-0-