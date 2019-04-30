В канун столетия мебельного стиля баухаус в Минске открылся салон кухонь премиум-класса "DAS КУХНЯ"

25 апреля в Минске в торжественной обстановке открылся салон кухонь премиум-класса "DAS КУХНЯ". В программе презентации было представление экспозиции салона, шоу молекулярной кухни от шеф-повара ресторанов Bergamo и Kitchen Quest. В роли ведущей презентации выступила популярный блогер и телеведущая Анна Бонд.
Салон "DAS КУХНЯ" сегодня - это масштабная экспозиция немецких кухонь класса премиум в Беларуси. Средний чек по покупке подобных кухонь составляет от 9 тыс. евро. "DAS КУХНЯ" является единственным официальным представителем знаменитых немецких брендов next125, Schüller, Sachsenküchen и Nobilia у нас в стране.
Стиль баухаус называют абсолютной революцией в дизайне, он изменил подход к архитектурной форме и восприятию ее функциональности. Проекты "DAS Кухня" – это встреча функции и формы, это линии и фигуры, как абсолютный упорядоченный баухаус. Это высокие стандарты дизайна в сочетании с повседневным удобством: мягкое закрытие ящиков в абсолютной тишине и продуманное до мелочей пространство возможны, когда форма следует за функцией. Результат - инновационный повседневный дизайн. Так, например, механизм TIP-ON гарантирует кухонный мир без ручек. Это не только приносит эстетическое удовольствие, но и помогает вам с легкостью открывать любые двери и ящики.
"При создании проекта, мы ориентируемся на Запад, исследуя историю архитектуры и дизайна, например, Германии, что позволяет взглянуть на кухню в ее естественной функции", - отметил Павел Папкович, директор салона "DAS КУХНЯ" и его главный дизайнер.
"Демократизация дизайна" - это основа философии баухаус. Описывая эту философию, В. Гропиус, основатель Высшей школы баухаус в Веймаре (Германия), говорил: "Искусство и технологии - новое единство". Высококачественные и инновационные материалы изготавливаются с высокой точностью и превращаются в практически неподвластные времени инновационные кухни: от безупречных цветов до инновационных форм. Сегодня стиль баухаус пропагандирует новые идеи в архитектуре и дизайне. Проекты кухонь в этом стиле сравнимы с автомобилем, припаркованным прямо в доме, - технологичным, умным, дорогим. Они удостоены премии RED DOT - одной из самых престижных премий за достижения в области дизайна.
Во все времена дизайн являлся зеркалом культуры и эпохи. Наши дизайнеры - психологи. Работая с клиентом, мы стремимся создать такой интерьер кухни, который отражал бы характер, эмоции и темперамент хозяина. Все архитекторы и дизайнеры "DAS КУХНЯ" - это высококвалифицированные специалисты, прошедшие обучение в Германии, а с помощью уникальной в стране программы 3D-моделирования наш покупатель может увидеть проект задолго до его воплощения.
Сегодня, когда человек стремится к экологическому прогрессу и изменению мира, кухни экспозиции "DAS КУХНЯ" изготавливаются индивидуально на экологическом производстве в Германии. Исключительная эстетика и материалы высочайшего качества, строгость линий и четкая композиция - основной принцип коллекций. “DAS КУХНЯ” – это элегантность, креативность, функциональность, современные технологии. "Дизайн должен очаровывать. Он должен вызывать энтузиазм и делать работу на кухне эмоциональным опытом", - говорит Маркус Шюллер, генеральный директор SALES / MARKETING бренда "next125".
Салон кухонь премиум-класса "DAS КУХНЯ" сегодня - это высококвалифицированные архитекторы с опытом стажировок в Германии, уникальная для Беларуси программа 3D-моделирования будущей кухонной мебели, 18 лет сотрудничества с ведущими фабриками в Европе.
Наш адрес: г. Минск, проспект Победителей, 135
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