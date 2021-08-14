Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Катаре белорусы продолжают подготовку к конкурсу "Дорожный патруль" #АРМИ2021. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства обороны.В частности, инспекторы ВАИ выполняют упражнения в стрельбе по неподвижным целям из пистолета Glock 17 и из автомата АК-47. "В прошлом году на этом конкурсе в Узбекистане именно от стрельбы во многом зависел общий результат каждой команды", - отметили в ведомстве.Как пояснили в Минобороны, по условиям конкурса участникам необходимо поразить семь мишеней. Три из пистолета из положения стоя на дальности 50 м, с колена на расстоянии 35 м и из положения лежа на дальности 25 м. А также четыре мишени из автомата на дальности 100 м. Стрельбу при этом необходимо вести очередями. Последний выстрел может быть одиночным."На тренировках в Беларуси мы отрабатывали выполнение этих упражнений. Особенность стрельбы на состязаниях в Катаре - ведение огня не на открытой местности, а из темного полуоткрытого помещения, при этом мишени хорошо освещены солнечным светом. Из-за этого видимость целей гораздо хуже - они сливаются с местностью. На тренировке мы обратили внимание на эти нюансы и учтем их", - отметил тренер белорусской команды подполковник Дмитрий ЛеоненковКонкурс "Дорожный патруль" соберет в Катаре лучших представителей военных автомобильных инспекций и военной полиции пяти стран - Беларуси, Ирана, Катара, России и Узбекистана.-0-