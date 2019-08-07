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В Казахстане стартовали АрМИ-2019

Общество 07.08.2019 | 17:23
Фото КАЗИНФОРМ
Фото КАЗИНФОРМ

7 августа, Алматы /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Казахстане на 40-й военной базе "Отар" в Жамбылской области стартовали Армейские международные игры 2019.

На территории военной базы с 7 по 15 августа пройдут конкурсы "Соколиная охота", "Мастера артиллерийского огня" и "Уверенный прием", в которых примут участие военнослужащие из Азербайджана, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и Китая.

Так, в конкурсе "Мастера артиллерийского огня" артиллеристы-минометчики из 12 стран продемонстрируют профессиональное владение военной техникой и вооружением, умение оперативно и качественно решать огневые задачи и поражать цели. Конкурс состоит из трех этапов: индивидуальная гонка, ночной спорт, эстафета-финал.

"Соколиная охота" - это соревнование боевых расчетов беспилотных летательных аппаратов. Участники из четырех стран покажут мастерство в управлении БПЛА, испытают беспилотники в воздушной разведке в дневное и ночное время, а также в корректировке огня артиллерии. Конкурсанты будут использовать беспилотные летательные аппараты собственного производства.

В конкурсе "Уверенный прием" военные связисты пяти стран будут состязаться в передаче сигналов управления, развертывании станции приема и перемещения узлов связи.

V Армейские международные игры торжественно открылись 3 августа в подмосковном выставочном парке "Патриот" и на полигоне "Алабино" с участием глав оборонных ведомств и генеральных штабов ряда стран-участниц.

В целом в Армейских международных играх пройдет 32 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке, за первые места в них борются 220 команд из более 30 стран Европы, Азии, Центральной и Латинской Америки, Африки.

Соревнования во всех странах продолжатся до 17 августа. Всего же в играх задействован 21 полигон на территории 10 стран. В этот раз конкурсы пройдут на территории России, Беларуси ("Снайперский рубеж" и "Полярная звезда"), Армении ("Воин мира"), Азербайджана ("Кубок моря"), Ирана ("Глубина" и "Дорожный патруль"), Узбекистана ("Военно-медицинская эстафета"), Индии ("Отличники войсковой разведки"), Китая и Монголии ("Конный марафон"). Среди дебютантов Армейских игр - команды Кубы, Иордании, Швейцарии, Камбоджи и Мали.-0-

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Теги
армия, вооруженные силы, Казахстан, соревнования
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