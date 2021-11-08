В Казани торжественно открылось учение ОДКБ "Нерушимое братство - 2021"

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казани состоялась торжественная церемония открытия совместного учения с Коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство - 2021", сообщили БЕЛТА в Минобороны.

На церемонии присутствовали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, представители вооруженных сил государств - членов ОДКБ. Общее руководство учением возложено на командующего Центральным военным округом Вооруженных Сил России генерал-полковника Александра Лапина.

В совместном учении на полигоне Казанского высшего танкового командного училища принимают участие национальные контингенты Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации и Таджикистана общей численностью около 1,8 тыс. военнослужащих из состава вооруженных сил, внутренних войск и полиции государств-участников. Задействовано более 300 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-24 и Ми-8, беспилотники, бронетранспортеры, бронеавтомобили "Тайфун" и "Тигр".

Белорусский миротворческий контингент на этом учении представлен подразделениями 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и 3-й отдельной бригады специального назначения внутренних войск Министерства внутренних дел. Ранее железнодорожным эшелоном в Казань прибыла и военная техника белорусского контингента.

Как пояснили в оборонном ведомстве, на маневрах участники отработают вопросы подготовки и ведения операции по поддержанию мира, выполнения совместных задач по контролю за соблюдением режима прекращения боевых действий, отражения нападений на конвои с гуманитарным грузом, оказания содействия в восстановлении мирной жизни, охраны и обороны критически важных объектов гражданской инфраструктуры.-0-

Фото "ВАЯР"