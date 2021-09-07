7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве около здания Верховной рады проходит акция за возобновление авиасообщения с Беларусью, пишет украинский журнал "Фокус".

В акции принимают участие около 100 человек. Они держат плакаты "Верните рейс Киев - Минск", "Откройте небо", портреты президента Украины Владимира Зеленского и Александра Лукашенко и государственные флаги Украины и Беларуси.

Люди по команде человека с мегафоном скандируют "Откройте небо!" и держат плакаты с призывами отменить решение Кабмина, который запретил с 29 мая воздушным судам, зарегистрированным в Беларуси, использовать воздушное пространство Украины (приземляться в аэропортах и пролетать транзитом).-0-