В Китае открыли уже второй памятник Янке Купале

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Втором пекинском университете иностранных языков 8 января состоялось открытие памятника народному поэту Беларуси Янке Купале. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Китае.
В церемонии принял участие посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый, автор памятника - директор Художественного музея Китая скульптор У Вэйшань, ректорат университета, представители госорганов Китая, послы иностранных государств, руководство Секретариата Шанхайской организации сотрудничества, журналисты китайских СМИ.
Мероприятие прошло в рамках завершения Года образования Беларуси в Китае. "Открытие памятника Янке Купале - событие, свидетельствующее об истинно дружественных отношениях между Беларусью и Китаем, об искреннем интересе и уважении китайского народа к белорусской истории и культуре", - отметили в дипмиссии.
В посольстве уточнили, что памятники белорусским писателям есть и в других городах Китая - Якубу Коласу в Тяньцзине и Янке Купале в Сиане.-0-
Фото Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике