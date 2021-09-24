В "Клубе редакторов" заявили о попытке шантажа белорусской нации со стороны западных сил

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Покушение на близких к главе государства людей - это попытка шантажа нации. Об этом заявил директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Во время передачи обсудили попытку поджога дома депутата Палаты представителей Олега Гайдукевича летом этого года и недавнее задержание уроженцы Лиды Сергея Соколова, ввозившего в Беларусь оружие для террористических групп. По информации КГБ, он должен был доделать то, что не смог реализовать другой экстремист - Владислав Войтехович, который вместе со своим отцом попытался сжечь дом и ликвидировать депутата. Заказчик находился в Украине. Ранее неоднократно заявлялось, что в списках на ликвидацию были и другие известные медиаперсоны, поддерживающие власть.

Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук обратил внимание, что Олег Гайдукевич во время последней президентской кампании был доверенным лицом Александра Лукашенко. По мнению руководителя медиахолдинга, экстремисты специально целятся в близких к главе государства людей, чтобы затем показать гражданам, что Президент не смог защитить даже тех, кто находится рядом с ним.

"Слава богу, пока такого не произошло. Это на самом деле попытка шантажа нации. И не дай бог что-то подобное произойдет", - сказал Дмитрий Жук.

При этом он обратил внимание, что эти преступления не инициатива каких-то террористов-одиночек. Он убежден, что за этим стоят те же силы и спецслужбы, которые пытались организовать в Беларуси мятеж.

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в свою очередь заявил, что подобные преступления - это акт международного терроризма. "Эти люди живут на территории европейских стран. Я уверен, что европейские спецслужбы об этом знают. К сожалению, мне кажется, что они еще в этом участвуют. Хотя бы тем, что не предпринимают никаких действий", - подчеркнул он. А то, что европейские государства и сам Евросоюз напрямую финансово поддерживают беглую белорусскую оппозицию, лишний раз подтверждает его мнение, добавил Иван Эйсмонт.

Сам Олег Гайдукевич назвал произошедшее обыкновенным терроризмом в отношении государства. По его мнению, к политике это никакого отношения не имеет. "Там же список был - более 20 человек, - отметил депутат. - Это просто террор, попытка запугать нашу страну, людей. И попытка отомстить за неудавшуюся революцию, с одной стороны. А с другой стороны, цель была этими убийствами спровоцировать дальнейшие противоправные действия в отношении государственного строя. И вот это будет называться "демократия", "свобода" и "борьба за светлое будущее нашей страны".-0-