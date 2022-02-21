В КНР студенты приняли участие в общереспубликанском диктанте по белорусскому языку

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике по приглашению Гродненского государственного университета имени Янки Купалы приняли участие в общереспубликанском диктанте по белорусскому языку, приуроченному к Международному дню родного языка. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусской дипмиссии.

В Китае к диктанту также присоединились генеральные консульства нашей страны в Шанхае, Чунцине и Гуанчжоу, представители белорусской диаспоры, а также китайские студенты, изучающие белорусский язык.

Министерство иностранных дел Беларуси запустило в социальных сетях акцию к отмечаемому 21 февраля Международному дню родного языка. Белорусские дипмиссии за рубежом и обычные граждане под хештегом #паБЕЛАРУСКУ рассказывают и показывают, что уголки родной страны можно встретить во всех государствах.

"Утверждают, что Беларусь - это страна площадью чуть более 207 тыс. кв.км и протяженностью 560 км с севера на юг и 650 км с запада на восток. Но это географический миф, который МИД Беларуси готов решительно развенчать", - заявили в министерстве.-0-

В Пекине презентовали учебник белорусского языка и белорусско-китайский словарь