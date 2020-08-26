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26 августа 2020, 09:04

В комплексе Minsk World пополнение - квартиры в готовом доме "Кейптаун" от 3 000 рублей за метр!

Новый дом в квартале "Африка" назван в честь своего далекого тезки - города Кейптаун
Новый дом в квартале "Африка" назван в честь своего далекого тезки - города Кейптаун

Что вы знаете о Кейптауне? Второй по численности город Южной Африки является ее законодательной столицей и считается одним из красивейших мест страны. Город знаменит своей гаванью и известными на весь мир достопримечательностями, такими как Столовая гора, мыс Доброй Надежды, Кейп-Пойнт. И притягивает к себе огромное количество туристов!

Названный в честь своего далекого тезки, дом "Кейптаун" в квартале "Африка" комплекса Minsk World - это отличная возможность ощутить атмосферу экзотического африканского города, не покидая белорусской столицы. Успейте стать владельцем готовой квартиры на особенно выгодных стартовых условиях - по цене от 3 000 рублей за квадратный метр! Делайте ремонт своей мечты и готовьтесь к новоселью!

Поторопитесь - квартиры в комплексе Minsk World всегда раскупаются еще на старте продаж!

Во всех квартирах предусмотрены французские окна и остекленные лоджии
Во всех квартирах предусмотрены французские окна и остекленные лоджии

Фасад "Кейптауна", выполненный в светло-песочных тонах, в одну секунду переносит нас в далекую солнечную Африку. Привлекательный вид - это только первое преимущество новостройки. Каким будет этот дом?

· В здании 18 этажей с квартирами площадью от 29 до 66 кв. м. Высота потолков - 2,7 метра. Свободная планировка квартир позволит создать интерьер под свой вкус и стиль!

· Света и солнца будет много! Во всех квартирах предусмотрены французские окна с детскими замками безопасности и остекленные лоджии. Кстати, все остекление имеет красивую тонировку под бронзу!

· Эксклюзивное предложение - 6 квартир на первом этаже с отдельным входом с придомовой территории и собственными террасами, которые огорожены и защищены козырьками. Высота потолков здесь - 3,3 метра.

· На любой этаж вас мгновенно доставят два бесшумных и скоростных лифта известного мирового производителя OTIS. Это грузопассажирский лифт на 1 000 кг и панорамный лифт грузоподъемностью 450 кг.

· Какой подъезд в вашем доме сейчас? В доме "Кейптаун" каждый день вас будет встречать просторное лобби в золотисто-песочных тонах, украшенное потрясающими видами африканской природы! Здесь предусмотрены все удобства: ресепшн с местом для консьержа, санитарная комната с пеленальным столиком, зона ожидания гостей. Почувствуйте себя как в пятизвездочном отеле!

· В вестибюле также будет байк-бокс на 20 мест для хранения велосипедов.

· Вход в дом расположен на уровне земли, что особенно удобно для людей с ограниченными возможностями и молодых мам. Подъезд сквозной - вы сможете выйти как во двор, так и на улицу.

В квартале "Африка" откроется детский сад, а в соседних кварталах - школы
В квартале "Африка" откроется детский сад, а в соседних кварталах - школы

Еще один плюс дома "Кейптаун" - это его расположение!

Квартал "Африка" находится в северо-западной границе застройки, внутри комплекса Minsk World. В первом доме квартала - "Александрия" - раскуплены практически все квартиры, и можно не сомневаться в успехе дома "Кейптаун"!

В квартале будет свой детский сад на 230 мест с бассейном. Во дворе дома "Кейптаун" запроектирована обширная зона озеленения с безопасными детскими игровыми площадками, площадками для отдыха, спортплощадками. Также имеется спортивное ядро в составе участка школ. В квартале предусмотрены стоянки для велосипедов.

Припарковать автомобиль можно будет на удобных стояночных и парковочных местах, при этом транзитное движение транспорта через дворовые территории исключено.

В соседних кварталах расположатся школы, детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, торговый центр с паркингом, мини-рынок, а также крупнейший торгово-общественный центр "Мара Молл".

В каждом дворе предусмотрены безопасные и современные детские и спортивные площадки
В каждом дворе предусмотрены безопасные и современные детские и спортивные площадки

Хотите больше времени проводить на свежем воздухе? Недалеко от квартала "Африка" расположится огромный городской парк с местами для отдыха и прогулок с домашними животными, детскими и спортивными площадками, фонтанами и скульптурными композициями.

Можно будет отправиться и на велопрогулку - современные велодорожки пройдут через парк и свяжут все кварталы комплекса. А прямо у дома "Кейптаун" расположатся велопарковки.

Велодорожки пройдут через парк и свяжут воедино все кварталы комплекса
Велодорожки пройдут через парк и свяжут воедино все кварталы комплекса

И, конечно, вы получаете все преимущества многофункционального комплекса Minsk World, признанного самым масштабным в Европе. Это настоящий город в городе площадью 340 гектаров, где все продумано до мелочей для вашей комфортной и счастливой жизни!

Комплекс активно строится, за ходом работ можно следить благодаря видеотуру на сайте застройщика. Всего уже к концу 2020 года планируется сдать в эксплуатацию более 20 домов в четырех кварталах.

Одновременно строится вся необходимая инфраструктура, общественные здания и коммерческая недвижимость. Так что вместе с квартирой можно приобрести и помещение для вашего успешного бизнеса или сдачи в аренду!

В комплексе активно ведется строительство Международного финансового центра Minsk World, который призван стать магнитом для притяжения иностранных инвестиций и способствовать созданию тысяч рабочих мест. Возможно, здесь расположится и ваше новое престижное место работы?

По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр "Мара Молл". Вы сможете не только совершить выгодные покупки в многочисленных магазинах, где будут представлены самые известные мировые бренды, но и отлично провести время на огромном фудкорте и в кинотеатре. Для взрослых и детей предусмотрено множество интересных занятий и развлечений!

Площадь комплекса Minsk World - более 340 гектаров, где будет все для комфортной жизни
Площадь комплекса Minsk World - более 340 гектаров, где будет все для комфортной жизни

Недалеко от самого комплекса Minsk World практически завершено строительство станции метро "Ковальская Слобода", в границах комплекса строится и вторая станция - "Аэродромная". Можно будет легко добраться в любую точку города!

Для владельцев автомобилей предусмотрены многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги - кстати, первый, рассчитанный примерно на 800 машин, работает уже с минувшей осени.

В комплексе уже работает многоэтажный паркинг на 800 машин
В комплексе уже работает многоэтажный паркинг на 800 машин

В каждом квартале откроют школу или детский сад. Таким образом, всего в комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. Везти детей в другой конец города на учебу или в кружки не придется - все это будет рядом с домом.

Что важно, в распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Старт продаж - это лучшая возможность решить жилищный вопрос!

Самое выгодное предложение по покупке готовых квартир в доме "Кейптаун" - это приобретение за собственные средства. Цена - от 3 000 рублей за квадратный метр!

Если вы хотите воспользоваться партнерской кредитной программой, то цена за квадратный метр будет для вас индивидуально рассчитана менеджером по выбранной вами квартире.

Например, можно воспользоваться партнерским кредитом Беларусбанка "Ипотека с нами". В первый год ставка по кредиту составит 4,74%, во второй и третий - 11,25%, в последующие годы - 13,51%. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях.

Хотите еще выгодней? Тогда воспользуйтесь акцией от застройщика! Выбирайте и бронируйте подходящую вам квартиру в доме "Кейптаун" на сайте bir.by - и экономьте при покупке 4 000, 7 000 или 10 000 рублей в зависимости от метража квартиры.

Также до конца года в комплексе Minsk World действует специальная программа для работников здравоохранения - при покупке квартиры скидка составит до 20%!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни - с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни - с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также вы можете обратиться за консультацией к региональным менеджерам по продажам сразу в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов - 7675, городские телефоны: +375 17 269-32-90, +375 17 39-39-465.

Готовая квартира в доме "Кейптаун" - ваше лучшее решение жилищного вопроса и самая выгодная инвестиция в будущее!

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