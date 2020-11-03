В конференции "Архивы и война" в БГУ примут участие эксперты из 4 стран

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научная конференция "Архивы и война" состоится 4 ноября в БГУ. Научное мероприятие приурочено к 75-летию победы над фашизмом и пройдет в формате видеоконференции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Участие в форуме примут около 40 преподавателей вузов, ученых, архивистов, аспирантов, магистрантов из Беларуси, России, Польши и Франции. С приветственным словом к участникам обратятся декан исторического факультета БГУ Александр Кохановский и директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Виктор Кураш", - рассказали в пресс-службе.

Состоится работа секций "Роль архивов в деле сохранения памяти о войне", "Судьбы архивов в годы войны" и "Документы по истории войн в архивах: проблемы хранения и использования". Эксперты обсудят вопросы влияния войн на сохранность архивов, организации работы по выявлению, возвращению и совместному использованию архивных документов и материалов, оказавшихся за пределами Беларуси, а также архивов Второй мировой и Великой Отечественной войн.

На полях международного форума запланирована работа круглого стола "Профессия архивиста: вызовы современности". Темами для дискуссии станут повышение квалификации сотрудников архивной службы и профориентация будущих специалистов.

По итогам работы планируется издание сборника докладов участников с размещением в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором конференции выступают исторический факультет БГУ и Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции.-0-