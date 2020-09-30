В конфликте между Арменией и Азербайджаном ярко видна информационная война - эксперт

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конфликте между Арменией и Азербайджаном ярко видна информационная война. Такое мнение выразил военный эксперт, доктор военных наук Александр Павловский в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Она агрессивная с обеих сторон, и каждая страна высказывает свою жесткую позицию", - отметил Александр Павловский.

Ведущий программы (первый заместитель председателя правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Дмитрий Бочков) в свою очередь посоветовал зрителю посмотреть не только на сводки боевых действий в Нагорном Карабахе, но и на то, как информационно работают в Армении и Азербайджане. " Это заставляет по-новому взглянуть и на ту информационную кампанию, которая проводилась и проводится в отношении нашей страны. Зритель поймет, что не все так просто", - подчеркнул он.-0-