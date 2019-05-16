В конкурсе Social Weekend победил проект по реабилитации детей с ДЦП через настольный теннис

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА. Гран-при 13-го сезона конкурса социальных проектов Social Weekend взял проект по реабилитации детей с ДЦП с помощью настольного тенниса, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Цель проекта - создать подходящие условия для занятий настольным теннисом для детей с детским церебральным параличом. Для реабилитации и социальной адаптации в Бресте уже несколько лет функционирует секция по настольному теннису, где с ребятами занимается профессиональный тренер. Но сегодня о существовании этой секции знают немногие, а зал, в котором занимаются дети, не оборудован безбарьерной средой и специальными тренажерами, которые могли бы улучшить качество тренировок и ускорить реабилитационный процесс. Средства пойдут на приобретение необходимого оборудования и инвентаря.

Приз зрительских симпатий завоевала инициатива "Школа родительства", направленная на обучение родителей недоношенных детей навыкам ухода за малышом в домашних условиях на специальных образовательных тренингах.

Местный социальный фонд "Добра" выбрал музыкальный видеопроект KURS:RA. Инициаторы намерены снять выступления электронных музыкантов из Европы, СНГ и Беларуси в эпичных и невероятных местах страны. Таким образом они рассчитывают показать красоту, историю и культуру Беларуси молодому поколению, привлечь внимание иностранных туристов.

Меценаты поддержали проект Минского планетария по организации международного фестиваля полнокупольных фильмов, инициативу "ПляжИК" по созданию инклюзивного пляжа для людей с инвалидностью на территории Минского моря. Оценили мобильное приложение CatZu, которое способно взять на себя часть функций логопеда и помочь ребенку сформировать правильные навыки артикуляции, и проект "Глуша Адамовича" по созданию туристической инфраструктуры в поселке Глуша. Отмечены "першы крок by Мазыр" по проведению образовательных встреч и реализации культурных проектов в городе, а также мобильное приложение ABA coach по обучению различным навыкам детей с аутизмом.

На конкурс Social Weekend в этом сезоне пришли 383 заявки со всей страны. Были проекты в сфере культуры, экологии, здравоохранения, инфраструктуры городов и деревень. После народного голосования в четвертьфинал прошли 50 проектов, из них финалистами стали 15 инициатив. Победителей выбрали члены жюри, в состав которого вошли представителей исполнительной и законодательной власти страны, международных некоммерческих организаций, меценатов.

Фото организаторов конкурса

Республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend существует более пяти лет. За это время было представлено свыше 3 тыс. уникальных идей. Преимущество Social Weekend - открытость для любых проектов и их быстрой реализации в любом уголке страны. За все время благодаря конкурсу инициативы получили поддержку более чем на $300 тыс. в эквиваленте.-0-