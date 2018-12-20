В конкурсе Social Weekend победил проект по социализации детей с особенностями развития

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гран-при XII Республиканского конкурса Social Weekend получил проект развития альтернативной и дополнительной коммуникации free MOWА, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Команда предложила подбор индивидуальных способов общения для ребят с особенностями психофизического развития, а также качественное обучение этим способам как самих детей с ОПФР, так и их ближайшего социального окружения.

Приз зрительских симпатий унес с собой проект "Улица стрит-фуда", направленный на трансформацию ул. Ф.Скорины - территорию мини-рынка в Молодечно - в городское креативное пространство. Этот проект выбрала и компания velcom.

Среди проектов в области образования, медицины, здорового образа жизни одержала победу инициатива "Регби на колясках" по созданию профессиональной паралимпийской сборной.

Местный социальный фонд "Добра" выбрал проект "Браслет спасения", благодаря которому можно получить жизненно важную информацию о человеке, которому стало плохо, и помочь ему.

Меценаты поддержали также проекты "Улыбки наших детей" по социализации детей с врожденной расщелиной губы и неба, "Хутка" по созданию проката велосипедов без базовых станций и TeenKach по организации квестов и тренировок со спортсменами. Отмечены платформа Wir.by по популяризации белорусской культуры, проект NORM по созданию кафе-клуба для обучения и трудоустройства женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и "Театр Тишины" по созданию спектакля театра теней с использованием языков хореографии, пантомимы и клоунады.

В целом белорусские меценаты поддержали полезные для общества идеи на Br57 тыс. Всего на конкурс были заявлены около 200 проектов. По итогам голосования в следующий этап прошли 20 команд, еще более 20 выбрали организаторы и эксперты. Из них 17 финалистов определило жюри: редакторы, авторы крупнейших медиа, пиар-специалисты и маркетологи международных и белорусских компаний.

Республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend существует более пяти лет. За это время в нем участвовали более 3 тыс. уникальных идей. Проекты получили поддержку более чем на $300 тыс. в эквиваленте. Принять участие в конкурсе может любой человек, который хочет изменить мир к лучшему и знает, как это сделать. Конкурс организован местным социальным фондом "Добра".-0-