В КС рассказали о перспективах введения в Беларуси индивидуальной конституционной жалобы

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, сегодня, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о перспективах введения в Беларуси индивидуальной конституционной жалобы, передает корреспондент БЕЛТА.

Петр Миклашевич пояснил, что индивидуальная конституционная жалоба - один из инструментов проверки конституционности правоприменительной практики при разрешении конкретных споров в судах. Человек обращается в Конституционный суд после того, как пройдет все судебные инстанции вплоть до Верховного суда. В этом случае КС проверяет конституционность законодательных норм, которые применялась судами при принятии решений по конкретному делу. "Чтобы ввести индивидуальную конституционную жалобу в Беларуси, понадобится менять положения Основного закона страны. Субъекты, которые правомочны обращаться в КС, определены в ст.116. Чтобы граждане могли делать это напрямую, необходимо сделать соответствующее уточнение в конституционных нормах", - пояснил председатель КС.

В Конституции определены пять субъектов, которые могут обращаться в КС непосредственно: Президент, две палаты парламента, правительство и Верховный суд. Через них имеют доступ к конституционному правосудию граждане. Они имеют право обращаться к ним по поводу проверки конституционности тех или иных положений нормативных правовых актов. Ежегодно поступает около таких 70 обращений. Однако большинство из них не достаточно обоснованы и в КС в итоге направляются не часто.

Кроме того, граждане могут обращаться непосредственно в Конституционный суд в связи с пробелами, правовой неопределенностью норм законов и других нормативных актов, которые не дают возможности в полной мере реализовать те или иные конституционные права и свободы. "С 2014 года мы приняли на основании непосредственных обращений граждан около 50 решений. Указали в них парламенту, иным нормотворческим органам устранить те или иные пробелы. Это касалось Трудового, Жилищного кодексов, УПК и др.", - рассказал Петр Миклашевич. Кроме того, КС в порядке предварительного контроля проводит проверку конституционности всех законов, принятых парламентом, до подписания Президентом.

Отвечая на вопросы журналистов о подготовке изменений в Конституцию, председатель КС отметил, что о конкретных предложениях говорить преждевременно. "Идет осмысление и проработка положений, требующих изменений и дополнений. Через определенное время процесс активизируется, станет более публичным, будут шире привлекаться парламентарии, инициатива граждан", - анонсировал Петр Миклашевич.

"Стабильность Конституции - основа стабильности в обществе и государстве. В то же время развитие общественных отношений требует определенных изменений и Основного закона страны. Эти два принципа надо соблюдать не бросаясь в крайности", - подчеркнул он.-0-

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